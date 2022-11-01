Sự việc xảy ra khiến giáo viên trong trường hoảng loạn, hiệu trưởng trường phải làm theo những yêu cầu của phụ huynh này.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet cho hay, Ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) - cho biết đơn vị đang phối hợp với công an làm việc liên quan đến một phụ huynh vác dao xông vào trường đe dọa giáo viên, bắt hiệu trưởng phải quỳ xin lỗi.

Theo đó, khoảng 15h30 chiều ngày 31/10, ông Võ Văn Đ. (phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học Sơn Lâm) ngang nhiên vác dao xông vào trường, đe dọa nhiều giáo viên.

Sự việc khiến giáo viên, cán bộ Trường Tiểu học Sơn Lâm hoảng sợ. Trong tình thế đó, hiệu trưởng sợ nên đã phải thực hiện việc này.

Trường Tiểu học nơi diễn ra sự việc. Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, lí do được đưa ra phần nhiều xuất phát từ việc phụ huynh hiểu nhầm việc tuyên truyền đóng bảo hiểm bắt buộc.

"Nhà trường không thu nhưng có trách nhiệm tuyên tuyền phụ huynh đóng Bảo hiểm y tế bắt buộc. Nhà trường có mời phụ huynh lên để tuyên truyền mua Bảo hiểm y tế nhưng phụ huynh chưa lên, sau đó xảy ra hiểu nhầm" - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hương Sơn cho biết.

“Tiết chào cờ buổi sáng, nhà trường có đề cập vấn đề này với các em học sinh, đến chiều cùng ngày thì xảy ra sự việc", ông Phan Đình Thống, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết thêm.

Cũng theo ông Thống, "phụ huynh vác dao xông vào nhà trường chửi bới, đuổi đánh và dọa nhiều giáo viên. Khi công an có mặt ông Đ. mới chịu dừng lại. Rất may là ông Đ. chỉ mới dọa chứ chưa đánh hay chém ai", ông Phan Đình Thống cho biết.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-tinh-li-do-bat-ngo-phu-huynh-cam-dao-xong-vao-truong-tieu-hoc-duoi-danh-giao-vien-bat-hieu-truong-quy-xin-loi-520063.html