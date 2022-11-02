Thông tin từ Báo Giao Thông cho biết, xe ô tô BKS 30H-579.43 do anh Lê sỹ Dũng (SN 1977) trú tại số 30, tổ 5, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội điều khiển đi từ hướng đường Lê Hồng Phong lên cầu Rào 1 thì tự đâm vào dải phân cách. Hậu quả khiến xe bị lật ngửa trên đường.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường chia sẻ trên Báo Xe và Thể Thao, xe ô tô trên được trang trí làm xe đón dâu từ Hải Phòng về Hà Nội, trên xe lúc đó đang chở cô dâu và chú rể. Từ hình ảnh ghi lại, có thể thấy phần đầu xe đập mạnh xuống đất, trong khi phần đuôi xe vẫn khá nguyên vẹn. Mọi người nhanh chóng phá cửa để giải cứu các nạn nhân ra ngoài.

Hiện trường hoa cưới trang trí vung vãi khắp nơi. Ảnh: Xe và thể thao

Được biết, theo người thân tiết lộ cô dâu đang mang thai ở tuần thứ 28.

Theo thông tin từ Báo VTC News, nguyên nhân xe bị lật có thể là do hoa cưới trang trí trên nắp ca pô làm khuất tầm nhìn của lái xe nên va vào dải phân cách gây tai nạn. Cô dâu, chú rể sau đó được đưa vào xe khác. Vụ tai nạn hiện không có thiệt hại về người.

Vụ tai nạn giao thông không có thiệt hại về người. Ảnh: Xe và thể thao

Cộng đồng mạng hy vọng những người trên xe sẽ bình an, nhất là cô dâu chú rể gặp chuyện không hay trong ngày trọng đại: “Cầu mong mọi người tai qua nạn khỏi”, “Không biết thầy bói xem ngày thế nào mà để ra thế này”, “Nếu di chuyển xa thì phải tháo hoa cưới xuống chứ”, “Chắc chạy với tốc độ cũng nhanh lắm mới mất lái nghiêm trọng vậy”, “Đi cao tốc hoa cưới để capo không gỡ xuống rồi keo dán nào chịu nổi”

Thông tin vẫn đang được cập nhật thêm.