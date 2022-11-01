Người phụ nữ tử vong bất thường ở Bình Phước: nạn nhân đi xe đạp, xe ở cách xa thi thể

Tin nóng 01/11/2022 16:23

Mới đây, công an Bình Phước thông tin về vụ việc người phụ nữ tử vong bất thường ở Bình Phước.

Công an đã phối hợp với Công an huyện Bù Đốp tổ chức khám nghiệm, làm rõ.

Người phụ nữ tử vong bất thường ở Bình Phước: nạn nhân đi xe đạp, xe ở cách xa thi thể - Ảnh 1
 

 

Người phụ nữ tử vong bất thường ở Bình Phước: nạn nhân đi xe đạp, xe ở cách xa thi thể - Ảnh 2

Khu vực người nhà phát hiện bà G. tử vong. Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, bà Điểu Thị G. (54 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp) là người tử vong trong bụi cỏ ngập nước gần chân cầu. Trước đó, bà G. nói với gia đình mình đi hái lá muồng ở địa điểm cách nhà khoảng 3km.

Từ chiều đến tối, gia đình vẫn chưa thấy nạn nhân trở về. Gia đình sau đó đã hoảng hốt đi tìm kiếm. Khi đến khu vực cầu Hai Nhân, mọi người phát hiện chiếc xe đạp của người phụ nữ dựng phía ngoài đường, không thấy người đâu.

Người phụ nữ tử vong bất thường ở Bình Phước: nạn nhân đi xe đạp, xe ở cách xa thi thể - Ảnh 3

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân chết bất thường. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thi thể sau đó được phát hiện cách xe đạp 200m, tại bãi cỏ có nước ngập sâu phía trong. Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, bước đầu xác định bà G. chết từ trước, mặt úp xuống nước, nửa thân còn ở phía trên. Hiện công an đang điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   Bình Phước tai nạn án mạng

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