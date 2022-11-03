Trên đường chở bé gái về nhà do người quen nhờ, nam thanh niên đã có hành vi hiếp dâm bé gái trên đường.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, sau khi dùng vũ lực xâm hại bé gái, thanh niên ở Vĩnh Long dặn nạn nhân mua thuốc tránh thai uống nhằm che giấu tội của mình.

Theo điều tra ban đầu, hôm 8/10, bé gái 12 tuổi ở huyện Vũng Liêm đi sinh nhật bạn về thì ghé quán nước ở xã Trung Hiệp gặp Dư.

Do quen biết từ trước, bé gái nhờ Dư chở về nhà. Sau đó, Dư chở bé gái đến bãi cỏ vắng người, cưỡng ép nạn nhân quan hệ tình dục.

Nghi phạm Dư tại cơ quan công an. Ảnh: VietNamNet

Sau đó, Dư chở bé gái về nhà và dặn mua thuốc tránh thai uống. Về đến nhà, bé gái kể lại vụ việc cho người thân nghe. Gia đình bé gái đã đến công an trình báo vụ việc.

Thông tin từ Báo Thanh Niên cho hay, ngày 3/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Dương Nhật Dư (18 tuổi, ngụ xã Trung Hiệp) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Vụ án hiếp dâm bé gái 12 tuổi được Cơ quan CSĐT Công an H.Vũng Liêm tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Rùng rợn kẻ phóng hỏa đốt nhà khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm ở An Giang: Bắt giữ nghi phạm Do mâu thuẫn tình cảm cá nhân trước đó, người tình cũ đã ra tay thiêu rụi căn nhà, khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vinh-long-phan-no-nam-thanh-nien-hiep-dam-be-gai-12-tuoi-roi-dan-uong-thuoc-tranh-thai-giau-toi-520908.html