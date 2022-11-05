Tại hiện trường, hai nạn nhân đi xe máy tử vong tại chỗ. Bên cạnh, nhiều mảnh vỡ của xe, mũ bảo hiểm và tư trang nạn nhân vương vãi khắp nơi.

Theo thông tin từ Báo Vietnamplus, ngày 5/11, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết đang truy tìm tài xế điều khiển xe ôtô gây tai nạn làm chết hai người, rồi bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, tối 4/11, trên đèo Bảo Lộc, đoạn Quốc lộ 20 nối thành phố Bảo Lộc với huyện Đạ Hoai (Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Hậu quả làm hai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ do bị xe ôtô cán qua.

Sau khi gây TNGT trên đèo Bảo Lộc khiến 2 người tử vong tại chỗ, tài xế ôtô tăng ga bỏ chạy. Theo thông tin từ Báo Giao Thông, vào thời điểm trên, xe máy biển kiểm soát 63B -650.42 (chưa xác định được danh tính tài xế và người ngồi phía sau) di chuyển theo hướng thành phố Đà Lạt đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi tới khúc cua tại Km 98 + 600 trên đèo Bảo Lộc thì xảy ra tai nạn.

Tai nạn tại đèo Bảo Lộc. Ảnh: VietNamPlus

Vào thời điểm này trên đèo Bảo Lộc đang có mưa lớn, khiến đường trơn trượt.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng) đã phối hợp với Công an huyện Đạ Huoai khẩn trương tới phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đạ Huoai đã triển khai các biện pháp truy tìm ôtô gây tai nạn. Cảnh sát yêu cầu người điều khiển ôtô gây tai nạn ra trình diện để phục vụ điều tra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-nan-thuong-tam-tren-deo-bao-loc-chua-xac-dinh-duoc-danh-tinh-nan-nhan-truy-tim-khan-cap-xe-o-to-can-nguoi-roi-bo-tron-521396.html