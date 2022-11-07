Hiện công an đang truy tìm hung thủ gây án rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
- Tai nạn thương tâm trên đèo Bảo Lộc chưa xác định được danh tính nạn nhân, truy tìm khẩn cấp xe ô tô cán người rồi bỏ trốn
- Vĩnh Long: Phẫn nộ nam thanh niên hiếp dâm bé gái 12 tuổi rồi dặn uống thuốc tránh thai giấu tội
Theo thông tin từ Báo Dân Trí, vào ngày 7/11, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang điều tra khẩn cấp vụ án mạng làm một nam thanh niên tử vong. Vào thời điểm này, người dân phát hiện cuộc ẩu đã, tranh cãi dữ dội. Nạn nhân sau đó được xác định là anh P.M.T., 23 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai.
Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, người này đã bị bạn dùng hung khí sắc nhọn đâm vào cổ dẫn đến tử vong. Sự việc xảy ra khiến hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường.
Thông tin về nạn nhân và hung thủ theo lời kể của nhân chứng chia sẻ trên Báo VnExpress cho hay, nghi can thuê phòng trọ, đi làm phụ hồ tại công trình được hơn một tháng. Anh ta bị đánh trước, sau đó chạy vào phòng trọ lấy dao tấn công lại. Trước đó, cả hai còn nhậu chung trong một nhóm bạn.
Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra, lập hồ sơ vụ án. Cơ quan cũng thực hiện truy tìm người gây án để xử lý vụ việc.