Hiện công an đang truy tìm hung thủ gây án rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, vào ngày 7/11, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang điều tra khẩn cấp vụ án mạng làm một nam thanh niên tử vong. Vào thời điểm này, người dân phát hiện cuộc ẩu đã, tranh cãi dữ dội. Nạn nhân sau đó được xác định là anh P.M.T., 23 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai.

Địa điểm vụ án mạng. Ảnh: VnExpress

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, người này đã bị bạn dùng hung khí sắc nhọn đâm vào cổ dẫn đến tử vong. Sự việc xảy ra khiến hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thông tin về nạn nhân và hung thủ theo lời kể của nhân chứng chia sẻ trên Báo VnExpress cho hay, nghi can thuê phòng trọ, đi làm phụ hồ tại công trình được hơn một tháng. Anh ta bị đánh trước, sau đó chạy vào phòng trọ lấy dao tấn công lại. Trước đó, cả hai còn nhậu chung trong một nhóm bạn.

Khu vực tranh cãi trước đó. Ảnh: Dân Trí

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra, lập hồ sơ vụ án. Cơ quan cũng thực hiện truy tìm người gây án để xử lý vụ việc.

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