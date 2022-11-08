Vụ bé 8 tuổi V.A bị hành hung đến chết: giữ nguyên quan điểm, không truy tố tội danh người cha

Tin nóng 08/11/2022 16:29

Sau kết luận của cơ quan chức năng về giám định tổn thương, VKSND TP HCM giữ nguyên quan điểm truy tố tội danh với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Trung Kim Thái.

Trước đó, theo thông tin từ VnExpress, trong các phiên tòa xử án, việc Nguyễn Trung Kim Thái - cha đẻ nạn nhân nhiều lần chứng kiến, thậm chí ra tay đánh bé V.A cùng với người tình vào khoảng thời gian từ ngày 7 đến 22/12/2021 được luật sư nêu rõ.

Theo đó, trong phần thủ tục phiên tòa sơ thẩm đầu tiên, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (một trong những luật sư bảo vệ gia đình bị hại) đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung, xác định tỷ lệ thương tật, thương tích của bé Vân An từ ngày 7 đến 22/12/2021 để xác định Thái là đồng phạm tội Giết người.

Vụ bé 8 tuổi V.A bị hành hung đến chết: giữ nguyên quan điểm, không truy tố tội danh người cha - Ảnh 1

Nguyễn Võ Quỳnh Trang trong lần ra tòa hồi tháng 7. Ảnh: VnExpress

Bà Nữ cho rằng, hồ sơ thể hiện, từ 22h14 ngày 10/12/2021 đến hơn 2h sáng hôm sau, Trang và Thái dùng roi, thanh kim loại đánh vào đầu bé An trong tình trạng cháu không mặc quần áo. Thái là cha ruột của bé An nhưng đã cùng Trang chửi mắng, dùng hung khí nguy hiểm đánh đập con. Các lần khác Trang đánh bé, người cha này đều nhìn thấy trực tiếp hoặc theo dõi qua camera.

Chấp nhận đề nghị của luật sư, HĐXX cho rằng, yêu cầu giám định tỷ lệ thương tích của bé Vân An ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021 là việc bắt buộc theo Bộ luật Tố tụng Hình sự và trả hồ sơ điều tra vụ án.

Vụ bé 8 tuổi V.A bị hành hung đến chết: giữ nguyên quan điểm, không truy tố tội danh người cha - Ảnh 2
Cha bé gái 8 tuổi bị hành hung tại tòa. Ảnh: Kinh tế đô thị

Tuy nhiên, vào hôm nay (8/11), sau gần 4 tháng điều tra bổ sung, VKSND TP HCM giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, về các tội Giết người, Hành hạ người khác theo Điều 123 và 140 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt tổng hợp cao nhất là tử hình; Nguyễn Kim Trung Thái bị cáo buộc tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm theo Điều 389; tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù.

Nói về việc không thể giám định tổn thương của bé V.A, theo thông tin từ Báo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh cho hay, do hồ sơ bệnh án tại bệnh viện không đủ lữ liệu, căn cứ khoa học. Vào các ngày trên, phân Viện Khoa học Hình sự theo hồ sơ bệnh án của bị hại NTVA tại Bệnh viện Vinmec không thể hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày trên.

Hồ sơ đã được chuyển sang Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP HCM) để đưa vụ án ra xét xử. Theo đó, Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, bị truy tố về các tội Giết người, Hành hạ người khác theo Điều 123 và 140 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt tổng hợp cao nhất là tử hình; Nguyễn Kim Trung Thái bị cáo buộc tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm theo Điều 389; tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù.

Vụ việc bé V.A bị đánh đập, hành hung dã man dẫn đến con gặp nhiều tổn thương trên cơ thể, qua đời do những vết tích ảnh hưởng sâu đến não và phổi đến nay vẫn khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Trang và Thái thừa nhận toàn bộ hành vi hành hạ bé A. Vụ việc hiện đang được dư luận quan tâm mong chờ pháp luật xử lý theo đúng quy định.

 

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