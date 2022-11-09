An Giang: Thăm đồng giữa trưa, người dân bàng hoàng phát hiện 3 người tử vong tại trạm bơm nước chưa rõ nguyên nhân

Tin nóng 09/11/2022 09:35

Bất ngờ phát hiện thi thể của 3 người tại trạm bơm ống nước, người dân vô cùng sửng sốt trình báo công an.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, 3 người được phát hiện tử vong tại một trạm bơm nước thuộc địa bàn P.Long Sơn, TX.Tân Châu, An Giang.

Vào buổi trưa cùng ngày, người dân đi thăm đồng vô tình phát hiện vụ việc trên. 3 người tử vong được xác định là ông T.V.T (59 tuổi), chủ trạm bơm, cùng 2 nhân viên trạm bơm là ông N.H.K (40 tuổi) và ông L.H.T.

An Giang: Thăm đồng giữa trưa, người dân bàng hoàng phát hiện 3 người tử vong tại trạm bơm nước chưa rõ nguyên nhân - Ảnh 1
Công an điều tra vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện thi thể ông K. nằm cạnh khu vực máy bơm nên liền báo chính quyền địa phương. Khẩn trương tìm kiếm, các cơ quan chức năng tìm thấy thi thể ông T. và H.T. nằm dưới nước. Nhiều người đã hỗ trợ công tác cứu vớt thi thể.

An Giang: Thăm đồng giữa trưa, người dân bàng hoàng phát hiện 3 người tử vong tại trạm bơm nước chưa rõ nguyên nhân - Ảnh 2
Hiện trường 3 nạn nhân tử vong. Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, tối 8-11, một lãnh đạo của UNBD thị xã Tân Châu cho biết Công an tỉnh An Giang đã đến hiện trường khám nghiệm các tử thi, điều tra nguyên nhân cụ thể.

Người dân cho biết khoảng 9 giờ sáng nay, ông T. đến quán uống cà phê, sau đó đến trạm bơm giữa đồng để sửa chữa lại hệ thống, chuẩn bị rút nước, xuống giống lúa đông xuân nhưng đến trưa thì xảy ra vụ việc. Vào thời điểm trên, trời mưa khá lớn.

Vụ bé 8 tuổi V.A bị hành hung đến chết: giữ nguyên quan điểm, không truy tố tội danh người cha

Vụ bé 8 tuổi V.A bị hành hung đến chết: giữ nguyên quan điểm, không truy tố tội danh người cha

Sau kết luận của cơ quan chức năng về giám định tổn thương, VKSND TP HCM giữ nguyên quan điểm truy tố tội danh với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Trung Kim Thái.

Xem thêm
Từ khóa:   An Giang 3 thi thể tử vong trạm bơm nước

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 3 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 4 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 35 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào