Bất ngờ phát hiện thi thể của 3 người tại trạm bơm ống nước, người dân vô cùng sửng sốt trình báo công an.
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Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, 3 người được phát hiện tử vong tại một trạm bơm nước thuộc địa bàn P.Long Sơn, TX.Tân Châu, An Giang.
Vào buổi trưa cùng ngày, người dân đi thăm đồng vô tình phát hiện vụ việc trên. 3 người tử vong được xác định là ông T.V.T (59 tuổi), chủ trạm bơm, cùng 2 nhân viên trạm bơm là ông N.H.K (40 tuổi) và ông L.H.T.
Vào thời điểm trên, người dân phát hiện thi thể ông K. nằm cạnh khu vực máy bơm nên liền báo chính quyền địa phương. Khẩn trương tìm kiếm, các cơ quan chức năng tìm thấy thi thể ông T. và H.T. nằm dưới nước. Nhiều người đã hỗ trợ công tác cứu vớt thi thể.
Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, tối 8-11, một lãnh đạo của UNBD thị xã Tân Châu cho biết Công an tỉnh An Giang đã đến hiện trường khám nghiệm các tử thi, điều tra nguyên nhân cụ thể.
Người dân cho biết khoảng 9 giờ sáng nay, ông T. đến quán uống cà phê, sau đó đến trạm bơm giữa đồng để sửa chữa lại hệ thống, chuẩn bị rút nước, xuống giống lúa đông xuân nhưng đến trưa thì xảy ra vụ việc. Vào thời điểm trên, trời mưa khá lớn.