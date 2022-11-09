Bất ngờ phát hiện hiệu trưởng tử vong trong phòng làm việc, công an đã điều tra, làm rõ vụ án.

Theo thông tin từ Báo VietNamnet, vào ngày hôm nay (9/11), lãnh đạo UBND xã Bùi La Nhân (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã thông tin việc cô L.T.T.M (SN 1977, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trãi) tử vong tại phòng làm việc.

Theo đó, cô L.T.T.M được xác định tử vong tại tại phòng làm việc trong khoảng thời gian từ 11h-11h30 trưa ngày 8/11, nguyên nhân do bệnh lý hen suyễn và tim mạch. Vụ việc không có dấu hiệu của án mạng. Người nhà cũng đã thống nhất không khám nghiệm tử thi và đưa cô M. về nhà lo hậu sự.

Khu vực Trưởng tiểu học Nguyễn Trãi. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ cho hay, một cán bộ nhân viên nhà trường - đến phòng làm việc của cô M. để xin chữ ký thì hoảng hốt phát hiện nữ hiệu trưởng đã gục trên bàn trong trạng thái tím tái, bất động nên kêu gọi mọi người tới ứng cứu, song cô M. được xác định đã tử vong.

Vào thời điểm trên, lực lượng chức năng đã đến hiện trường làm việc. Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Đức Thọ, cô M. có tiền sử bệnh hen suyễn và tim mạch. Sáng cùng ngày, cô M. vẫn đến trường làm việc bình thường thì không ngờ đã xảy ra sự việc đau lòng.

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