Mới đây, một thi thể được phát hiện xác trên sông Tô Lịch nghi ngờ là Hải Như, cảnh sát đã lấy mẫu xét nghiệm ADN của cha mẹ cô gái.

Gần bốn tháng kể từ ngày Lương Hải Như (23 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội) mất tích, gia đình vẫn tìm kiếm con gái. Cô gái được xác định mất tích từ ngày 14/7, sau khi rời khỏi nhà trọ trên phố Thái Thịnh, quận Đống Đa. Theo thông tin từ Zing News, ông Lương Viết Tuyên (47 tuổi, cha của nạn nhân) cho biết vào ngày 7/10, gia đình nhận được thông tin từ cơ quan chức năng rằng phát hiện một xác đã phân hủy trên sông Tô Lịch. Xác được nhận diện là nữ, có dấu hiệu nghi ngờ là Hải Như đang mất tích.

Hình ảnh cô gái mất tích. Ảnh: Zing News Vài ngày sau, công an lấy mẫu xét nghiệm ADN của cha mẹ Hải Như để đối chứng với xác. Trong suốt một tháng qua, dù đã liên lạc với cảnh sát nhiều lần, gia đình vẫn chưa nhận thêm thông tin mới. Ngoài ra, ông Tuyên cũng tiết lộ vài điểm nghi ngờ trong vụ việc, tuy nhiên, thông tin con gái ông giống đến 80% thi thể người trên sông hay không thì ông không dám chắc: "Gia đình không được nhìn trực tiếp nên không biết độ nhận dạng chính xác thế nào. Xác trên sông Tô Lịch có dấu hiệu làm răng. Trùng hợp, con gái tôi cũng từng đi sửa răng số 4 và một vài vị trí răng khác. Công an cũng đã xác minh với người làm răng cho Hải Như", ông Tuyên thông tin thêm.

Gia đình và nhiều người tìm kiếm nạn nhân mất tích nhiều ngày liền. Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ VietNamNet trước đó, khi Lương Hải Như mất tích, gia đình phát hiện dép, túi xách và xe máy của nạn nhân ở những địa điểm cách xa nhau. Sau 2 ngày tìm kiếm, Đội Cứu hộ, cứu nạn 116 đã kết thúc việc tìm kiếm Lương Hải Như (23 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội), người được xác định mất tích từ ngày 14/7. Đội 116 đã sử dụng các thiết bị hiện đại để rà soát khu vực cầu Cù Sơn, huyện Hoài Đức, nhưng không mang lại kết quả. Nhiều ngày liền, cả cơ quan chức năng lẫn gia đình tích cực tìm kiếm nhưng chưa thấy tung tích của Hải Như. Xe của Hải Như trước đó. Ảnh: VietNamNet Trong thâm tâm người cha 47 tuổi, ông không dám nghĩ đến những điều xấu xảy đến với con gái. Gia đình ông Tuyên liên tục làm việc với cơ quan chức năng, mong mỏi ngày Hải Như sớm trở về. Cuối tháng 10, gia đình làm lễ 100 ngày cho con gái như một cách an ủi tinh thần. Cuộc tìm kiếm Hải Như vẫn đang được diễn ra với sự giúp đỡ của nhiều đội, chia nhau đi khắp nơi. Cảnh sát từng huy động chó nghiệp vụ tìm kiếm Hải Như, tuy nhiên không ra thêm manh mối mới. Vụ việc hiện vẫn đang được nhiều người theo dõi tin tức.

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