Phát hiện xác trên sông Tô Lịch nghi ngờ là Hải Như: cảnh sát xét nghiệm ADN đối chiếu

Tin nóng 10/11/2022 15:41

Mới đây, một thi thể được phát hiện xác trên sông Tô Lịch nghi ngờ là Hải Như, cảnh sát đã lấy mẫu xét nghiệm ADN của cha mẹ cô gái.

Gần bốn tháng kể từ ngày Lương Hải Như (23 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội) mất tích, gia đình vẫn tìm kiếm con gái. Cô gái được xác định mất tích từ ngày 14/7, sau khi rời khỏi nhà trọ trên phố Thái Thịnh, quận Đống Đa.

Theo thông tin từ Zing News, ông Lương Viết Tuyên (47 tuổi, cha của nạn nhân) cho biết vào ngày 7/10, gia đình nhận được thông tin từ cơ quan chức năng rằng phát hiện một xác đã phân hủy trên sông Tô Lịch. Xác được nhận diện là nữ, có dấu hiệu nghi ngờ là Hải Như đang mất tích.

Phát hiện xác trên sông Tô Lịch nghi ngờ là Hải Như: cảnh sát xét nghiệm ADN đối chiếu - Ảnh 1
Hình ảnh cô gái mất tích. Ảnh: Zing News

Vài ngày sau, công an lấy mẫu xét nghiệm ADN của cha mẹ Hải Như để đối chứng với xác. Trong suốt một tháng qua, dù đã liên lạc với cảnh sát nhiều lần, gia đình vẫn chưa nhận thêm thông tin mới.

Ngoài ra, ông Tuyên cũng tiết lộ vài điểm nghi ngờ trong vụ việc, tuy nhiên, thông tin con gái ông giống đến 80% thi thể người trên sông hay không thì ông  không dám chắc: "Gia đình không được nhìn trực tiếp nên không biết độ nhận dạng chính xác thế nào. Xác trên sông Tô Lịch có dấu hiệu làm răng. Trùng hợp, con gái tôi cũng từng đi sửa răng số 4 và một vài vị trí răng khác. Công an cũng đã xác minh với người làm răng cho Hải Như", ông Tuyên thông tin thêm.

Phát hiện xác trên sông Tô Lịch nghi ngờ là Hải Như: cảnh sát xét nghiệm ADN đối chiếu - Ảnh 2
Gia đình và nhiều người tìm kiếm nạn nhân mất tích nhiều ngày liền. Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet trước đó, khi Lương Hải Như mất tích, gia đình phát hiện dép, túi xách và xe máy của nạn nhân ở những địa điểm cách xa nhau.

Sau 2 ngày tìm kiếm, Đội Cứu hộ, cứu nạn 116 đã kết thúc việc tìm kiếm Lương Hải Như (23 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội), người được xác định mất tích từ ngày 14/7. Đội 116 đã sử dụng các thiết bị hiện đại để rà soát khu vực cầu Cù Sơn, huyện Hoài Đức, nhưng không mang lại kết quả.

Nhiều ngày liền, cả cơ quan chức năng lẫn gia đình tích cực tìm kiếm nhưng chưa thấy tung tích của Hải Như.

Phát hiện xác trên sông Tô Lịch nghi ngờ là Hải Như: cảnh sát xét nghiệm ADN đối chiếu - Ảnh 3
Xe của Hải Như trước đó. Ảnh: VietNamNet

Trong thâm tâm người cha 47 tuổi, ông không dám nghĩ đến những điều xấu xảy đến với con gái. Gia đình ông Tuyên liên tục làm việc với cơ quan chức năng, mong mỏi ngày Hải Như sớm trở về.

Cuối tháng 10, gia đình làm lễ 100 ngày cho con gái như một cách an ủi tinh thần. Cuộc tìm kiếm Hải Như vẫn đang được diễn ra với sự giúp đỡ của nhiều đội, chia nhau đi khắp nơi. Cảnh sát từng huy động chó nghiệp vụ tìm kiếm Hải Như, tuy nhiên không ra thêm manh mối mới.

Vụ việc hiện vẫn đang được nhiều người theo dõi tin tức.

Va chạm khiến 2 người không qua khỏi: Tài xế vẫn thản nhiên đi giao hàng, không có ý định khai báo

Va chạm khiến 2 người không qua khỏi: Tài xế vẫn thản nhiên đi giao hàng, không có ý định khai báo

Vụ việc xảy ra trong đêm trên đèo Bảo Lộc khiến hai thanh niên tử vong, tài xế sau đó rời khỏi hiện trường, được xác định tiếp tục giao hàng cho đến khi công an truy bắt và triệu tập.

Xem thêm
Từ khóa:   Hải Như cô gái mất tích ở Hà Nội Lương Hải Như tin nóng tin mới tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 3 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 4 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 37 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào