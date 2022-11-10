Va chạm khiến 2 người không qua khỏi: Tài xế vẫn thản nhiên đi giao hàng, không có ý định khai báo

Vụ việc xảy ra trong đêm trên đèo Bảo Lộc khiến hai thanh niên tử vong, tài xế sau đó rời khỏi hiện trường, được xác định tiếp tục giao hàng cho đến khi công an truy bắt và triệu tập.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, vụ va chạm khiến xe máy ngã ra đường, bị xe tải cán qua người chết tại chỗ trước đó khiến không ít người bức xúc. Xe tải được cho là gây tai nạn sau đó đã rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thắng Lợi (25 tuổi) và Trần Tấn Hà (22 tuổi, cùng trú tỉnh Long An). Riêng chiếc xe tải không rõ người điều khiển. Chiếc xe tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Tuổi Trẻ Theo báo cáo của cơ quan Công an huyện Đạ Huoai, sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã lái xe đến huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) để bỏ hàng rồi quay về TP.HCM giao xe cho tài xế khác tiếp tục lái trở lại huyện Di Linh để giao hàng.

Quá trình điều tra, truy xuất toàn bộ camera theo dõi hoạt động trên đèo Bảo Lộc, tỏa đi nhiều nơi để xác minh chiếc xe này, cơ quan điều tra đã tìm được manh mối chiếc xe tải và đưa về Công an huyện Đạ Huoai để thực hiện các thủ tục giám định. Theo thông tin từ Báo VietNamNet, ngày 9-11, Công an huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã tạm giữ chiếc xe tải liên quan đến vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến hai người quê ở tỉnh Long An chết vào tối 5-11. Chiếc xe này là loại xe tải 1,4 tấn, chở hàng tuyến TP.HCM - Đức Trọng.

Vụ tai nạn thương tâm tại Bảo Lộc. Ảnh: VietNamNet Nhiều người đi trên quốc lộ 20 phát hiện 2 thanh niên nằm gục bên đèo Bảo Lộc, xã Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng ô tô gây tai nạn làm 2 thanh niên tử vong đang chạy theo hướng từ TP.HCM đi TP.Đà Lạt. Vụ tai nạn khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc bị ùn ứ cục bộ. Là đơn vị phụ trách điều tra, lãnh đạo Công an huyện Đạ Huoai cho hay, khi công an tới nơi, hiện trường có nhiều xáo trộn. Cùng với tối đó, đèo Bảo Lộc mưa lớn, các dấu tích để lại hiện trường khá ít khiến công tác khám nghiệm gặp khó khăn. Tuy nhiên, cơ quan điều tra ghi nhận có vết thắng bánh ô tô kéo dài, nghi bị tai nạn. Về danh tính tài xế xe tải, cơ quan điều tra cho hay chưa thể tiết lộ do cần thực hiện một số nghiệp vụ để khẳng định đó là nghi phạm trong vụ việc. Các đơn vị liên quan đang tiến hành giám định các mẫu vật liên quan, tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân, cơ sở khởi tố vụ án.

Manh mối phát hiện ô tô tải đâm 2 thanh niên tử vong trên đèo Bảo Lộc rồi bỏ trốn Vụ việc 2 thanh niên tử vong trên người có vết xe tải cán đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm dấu vết xe tải, người này đã bỏ trốn khỏi hiện trường khi tai nạn xảy ra.

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