Hành động của người đàn ông đánh người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip khiến người xem không khỏi rúng động.

Được biết, đây là vụ án xảy ra trong khách sạn, nghi do mâu thuẫn tình cảm. Theo thông tin từ Báo VietNamNet, hình ảnh camera an ninh của khách sạn đã ghi lại một người đàn ông cầm cây gỗ đánh liên tục vào tay, chân, đầu của người phụ nữ ngay tại lối đi, không có người qua lại lúc này.

Đáng nói, người đàn ông liên tục đánh đập không ngơi tay. Mỗi lần người này 'tác động vật lý' khoảng 50 cái lên khắp cơ thể người phụ nữ, đặc biệt là vùng đầu, tay và chân. Đặc biệt, sau một lúc đánh liên tục vào người nữ, người đàn ông ngồi nghỉ, sau đó ngồi dậy đánh tiếp.

Vụ việc ở Cà Mau. Ảnh: Thanh Niên

Lúc này, có một người vào can ngăn nhưng người đàn ông này hung hăng, khiến người can ngăn không dám lại gần. Lần thứ 2 bị đánh dồn dập, người phụ nữ không thể chống chế bằng cách lấy tay hay dùng chân để tránh né. Camera cũng cho thấy, người phụ nữ này gần như nằm bất động sau những hành động đánh đập liên hoàn. Sau đó, có một thanh niên đến kéo được người đàn ông này đi.

Các thương tích do đánh đập dã man ở người phụ nữ. Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, thương tích của người phụ nữ này cũng được bác sĩ cho hay vô cùng nặng nề. Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Cà Mau, người nữ bị đa chấn thương, thương tích khắp cơ thể như: nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu… Nạn nhân được bác sĩ báo động đỏ khẩn cấp truyền máu, đặt nội khí quản nhưng không qua khỏi. Người phụ nữ đã tử vong ngay sau đó.

Cán bộ bệnh viện đã bàng hoàng cho hay, chưa bao giờ chứng kiến một bệnh nhân thương tích dã man đến như vậy. Hiện, công an đã vào cuộc điều tra, bắt giữ người đàn ông có hành vi trên.

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