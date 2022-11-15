Liên tiếp hai vụ cướp ngân hàng ở Thái Nguyên, đối tượng táo tợn cầm súng uy hiếp nhiều người

Tin nóng 15/11/2022 11:10

Tại Thái Nguyên thời gian gần đây đã xảy ra những vụ cướp ngân hàng táo tợn, các đối tượng liều lĩnh lấy đi những số tiền lớn hàng trăm triệu đồng.

Theo thông tin từ Báo VnExpress, Phạm Đức Anh, 33 tuổi, bị bắt sau hơn 13 tiếng xông vào Vietinbank chi nhánh thành phố Sông Công, giơ súng cướp gần 700 triệu đồng.

Khoảng 3h45 ngày 15/11, Đức Anh bị bắt tại xóm Vũ Chấn, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình. Khám xét chỗ ở, cảnh sát thu gần 386 triệu đồng.

Liên tiếp hai vụ cướp ngân hàng ở Thái Nguyên, đối tượng táo tợn cầm súng uy hiếp nhiều người - Ảnh 1
 

 

Liên tiếp hai vụ cướp ngân hàng ở Thái Nguyên, đối tượng táo tợn cầm súng uy hiếp nhiều người - Ảnh 2
Đối tượng bị bắt. Ảnh: VnExpress.

Đức Anh khai đánh tài xỉu trên mạng thua nhiều tiền phải thế chấp ôtô nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng lấy tiền chuộc xe. Khoảng 14h15 ngày 14/11, Đức Anh đeo găng tay, khẩu trang, đội mũ len, đi xe máy đến Vietinbank chi nhánh thành phố Sông Công. Sau khi ngồi ở ghế khách hàng quan sát, nghi phạm dùng súng uy hiếp nhân viên, cướp gần 700 triệu đồng.

Đức Anh cầm bọc tiền chạy ra cửa, phóng xe máy tẩu thoát. Hai bảo vệ cùng nhân viên ngân hàng đuổi theo song bất thành.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, hai vụ cướp ngân hàng táo tợn xảy ra liên tiếp ở Thái Nguyên thời gian gần đây.

Liên tiếp hai vụ cướp ngân hàng ở Thái Nguyên, đối tượng táo tợn cầm súng uy hiếp nhiều người - Ảnh 3

 

Liên tiếp hai vụ cướp ngân hàng ở Thái Nguyên, đối tượng táo tợn cầm súng uy hiếp nhiều người - Ảnh 4
Đối tượng bị bắt sau đó. Ảnh: VietNamNet

Vào cuối tháng 3/2022, đối tượng Trần Tuấn Anh (sinh năm 1995, trú tại phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy tới phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Thái Nguyên thuộc phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, đi vào bên trong và đổ xăng ra sàn nhà, rồi đe dọa phóng hỏa.

Lực lượng bảo vệ của chi nhánh đã khống chế được đối tượng, bàn giao cho lực lượng chức năng. Tại cơ quan Công an, đối tượng Trần Tuấn Anh khai nhận, do gia đình đang nợ số tiền khoảng 2 tỷ đồng nên đã lên kế hoạch đi cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan công an đã yêu cầu các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tăng cường công tác giám sát, bảo vệ, lắp đặt các thiết bị giám sát bằng công nghệ hiện đại để ngăn chặn, ghi hình các đối tượng, đề phòng trường hợp xảy ra các vụ cướp ngân hàng… để có chứng cứ truy vết.

 

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