Vụ tai nạn thương tâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, 1 người hiện nguy kịch.

Lực lượng công an đang điều tra làm rõ va chạm giữa xe máy và xe bồn trong đêm tại tỉnh Vĩnh Long.

Theo thông tin ban đầu từ Báo Thanh Niên, khoảng 21 giờ 15 ngày 12.11, anh L.M.L (20 tuổi, ngụ ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Phước, H.Mang Thít, Vĩnh Long) điều khiển xe máy BS 64G1 - 358.25 chở anh N.T.N (29 tuổi, ngụ ấp Cái Kè, xã Mỹ Phước, H.Mang Thít) lưu thông trên đường 14/9 theo hướng từ trung tâm TP.Vĩnh Long đi phà Đình Khao.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Niên

Khi đi đến đoạn thuộc P.5, TP.Vĩnh Long thì xe máy trên bất ngờ va chạm vào xe bồn chở bê tông BS 65C - 054.17 lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến 2 người trên xe máy ngã xuống đường. Anh L. tử vong tại chỗ, anh N. bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện cơ quan chức năng Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó không lâu, theo thông tin từ Báo Quảng Ninh, một vụ va chạm với xe bồn cũng đã xảy ra tại đường Nguyễn Viết Xuân (TP Vinh, Nghệ An) va chạm rồi kéo theo xe đạp khiến 1 người đàn ông tử vong.

Va chạm với xe bồn. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên xe bồn trộn bê tông BKS: 37C - 288.XX (chưa rõ người điều khiển) đi trên đường Nguyễn Viết Xuân, hướng từ sông Lam đi vào trung tâm thành phố.

Khi xe đi đến ngã tư giao nhau với đường Phong Định Cảng va chạm với xe đạp do một người đàn ông trung niên điều khiển.

Sau va chạm, xe bồn đã kéo theo cả xe đạp và người đàn ông một đoạn ngắn. Vụ tai nạn khiến người đàn ông đạp xe đạp tử vong tại chỗ.

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