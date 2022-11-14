Hải Dương: Tai nạn kinh hoàng chồng loạng choạng do vướng vào xe người vợ, ô tô cùng chiều tông thương tích nặng

Tin nóng 14/11/2022 10:54

Vướng vào xe của vợ, chồng chệch tay, đánh lái ra giữa đường, không ngờ gặp họa.

Tai nạn xảy ra được camera ghi lại cho thấy cảnh người đàn ông do vô tình va phải xe vợ, loạng choạng tay lái ra phía đường, một xe ô tô 4 chỗ đi ngang qua gây thương tích nặng cho người này.

Theo thông tin tại Saostar, vào thời điểm trên, trời khá tối. Thời điểm đó, một người đàn ông đang đạp xe đạp cùng vợ trên đường vắng. Tuy nhiên, do vô tình vướng phải xe của vợ nên người chồng bị liệng tay lái, tạt xe ra giữa đường.

Hải Dương: Tai nạn kinh hoàng chồng loạng choạng do vướng vào xe người vợ, ô tô cùng chiều tông thương tích nặng - Ảnh 1
Người chồng loạng choạng tay lái. Ảnh: Saostar

Đúng lúc này 1 chiếc ô tô 4 chỗ lại đang lao tới với tốc độ cao khiến tai nạn thương tâm xảy ra, người đàn ông bị văng lên phía trước vài mét. Tai nạn cũng đã khiến ô tô 4 chỗ bị vỡ nát hết kính trước

Người đàn ông lúc này phải nhập viện cấp cứu do thương tích nặng. Sau khi vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý. Đây được xem là tai nạn nghiêm trọng và vô cùng nguy hiểm.

Hải Dương: Tai nạn kinh hoàng chồng loạng choạng do vướng vào xe người vợ, ô tô cùng chiều tông thương tích nặng - Ảnh 2
Phần kính xe ô tô bể vỡ sau cú va chạm mạnh. Ảnh: Saostar

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, trường hợp người đạp xe thể dục rất cần phải chú ý. Mặc dù đường có thể thưa thớt xe cộ nhưng tuyệt đối không được chủ quan. Thậm chí, nếu không may đi vào làn đường dành cho ô tô thì rất nguy hiểm, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào do phương tiện xe đạp có nhiều điểm hạn chế và dễ khuất tầm nhìn.

Hải Dương: Tai nạn kinh hoàng chồng loạng choạng do vướng vào xe người vợ, ô tô cùng chiều tông thương tích nặng - Ảnh 3
Tai nạn xe đạp và xe tải. Ảnh: Kinh tế đô thị

Trước đó, tại tỉnh Quảng Ngãi, một người phụ nữ đi xe đạp phía sau ô tô tải cũng đã va chạm khiến bà ngã ra đường. Lúc này, xe tải đang chạy lùi lai để mua hàng, người phụ nữ và bị bánh xe tải cán qua người, tử vong. Công an sau đó đã đến hiện trường điều tra và xử lý vụ việc.

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Vụ tai nạn thương tâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, 1 người hiện nguy kịch.

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Từ khóa:   Hải Dương xe đạp đụng xe đạp

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