Vĩnh Phúc: Xót xa 2 thanh niên va chạm thảm khốc với xe tải, thi thể bị thiêu tử vong không thể nhận dạng

Tin nóng 14/11/2022 15:04

Xảy ra va chạm, ô tô bốc cháy ngùn ngụt, người đi xe máy bị thiêu tử vong không thể nhận diện.

Thông tin từ Báo Giao Thông cho hay, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra khoảng 8h trên đường 36, đoạn qua thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đã khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Được biết, đây là 2 thanh niên đang di chuyển trên xe mô tô biển số BKS: 88E1-262.47, xe ô tô tải biển số BKS: 88C-049.96.

Vĩnh Phúc: Xót xa 2 thanh niên va chạm thảm khốc với xe tải, thi thể bị thiêu tử vong không thể nhận dạng - Ảnh 1

 

Vĩnh Phúc: Xót xa 2 thanh niên va chạm thảm khốc với xe tải, thi thể bị thiêu tử vong không thể nhận dạng - Ảnh 2
2 phương tiện bốc cháy khủng khiếp. Ảnh: Báo Giao Thông

Sau va chạm, chiếc xe máy phát nổ khiến xe ô tô tải bốc cháy, gần như thiêu rụi hoàn toàn ca bin xe.

Vụ việc khiến 1 thanh niên ngồi trên xe máy ngã vào đám cháy, tử vong tại chỗ, biến dạng thi thể. Người còn lại bất tỉnh, đang được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cấp cứu, điều trị.

Vĩnh Phúc: Xót xa 2 thanh niên va chạm thảm khốc với xe tải, thi thể bị thiêu tử vong không thể nhận dạng - Ảnh 3
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing News

Theo thông tin từ Báo Zing News, ngọn lửa bùng cháy dữ dội sau cú va chạm đồng thời cũng thiêu rụi 2 phương tiện ngay sau đó. Lực lượng cứu hộ phải rất khó khăn để dập tắt hiện trường đám cháy. Cập nhật lúc 11h30, lãnh đạo UBND thị trấn Gia Khánh cho biết nạn nhân bị thương có tiên lượng xấu.

Sau va chạm và phát nổ, người lái xe tải đã kịp thời rời khỏi buồng lái nên không bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an khám nghiệm hiện trường để xác định danh tính nạn nhân đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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