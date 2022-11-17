Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 16.11, trên đường Bùi Văn Ba (thuộc P.Tân Thuận Đông, Q.7) xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy BS 59C2 - 956.96 do 1 cô gái (21 tuổi, quê Long An) điều khiển với xe tải BS 51C - 071.71 do 1 nam tài xế điều khiển.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, rạng sáng 17.11, Công an Q.7 phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy với xe tải làm 1 cô gái trẻ tử vong tại chỗ.

Hậu quả, cô gái trẻ ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, nạn nhân nằm dưới bánh sau xe tải, xe máy nằm cách đó khoảng 5 m.

Nạn nhân mặc đồng phục của 1 công ty trên địa bàn Q.7. Được biết, cô gái vừa tan ca, trên đường về nhà thì xảy ra vụ việc thương tâm. Đến rạng sáng 17.11, hiện trường vụ tai nạn đã được xử lý. Thi thể nạn nhân tử vong được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm ba người tử vong đêm 16-11 tại quốc lộ 47C, đoạn qua xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: Tuổi Trẻ

Cùng ngày, theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, khoảng 21h15 tối 16-11, tại quốc lộ 47C đoạn chạy qua chợ Hào, xã Thọ Phú xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào thời điểm nêu trên, chiếc xe máy chở ba thanh niên (chưa rõ danh tính) đã va chạm trực diện vào xe tải chở cọc công trình đang chạy chiều ngược lại.

Hậu quả làm chiếc xe máy cùng ba người trên xe lọt vào phần đầu cabin xe tải. Ba nạn nhân tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo vụ tai nạn giao thông, Công an xã Thọ Phú cùng dân quân địa phương đã đến bảo vệ hiện trường, báo công an huyện để điều tra nguyên nhân.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông này. Đây là những vụ tai nạn được xem là có tính chất nghiêm trọng.