Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, rạng sáng 17.11, Công an Q.7 phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy với xe tải làm 1 cô gái trẻ tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 16.11, trên đường Bùi Văn Ba (thuộc P.Tân Thuận Đông, Q.7) xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy BS 59C2 - 956.96 do 1 cô gái (21 tuổi, quê Long An) điều khiển với xe tải BS 51C - 071.71 do 1 nam tài xế điều khiển.