Nghi phạm cướp ngân hàng tại Thái Nguyên đối mặt mức án nào?

Tin nóng 15/11/2022 11:41

Đối tượng rất manh động, liều lĩnh, cướp đi số tiền giá trị lớn và có khả năng đe dọa tính mạng, sức khỏe của nhiều người.

Theo thông tin từ Báo VnExpress, khoảng 14h15 ngày 14/11, đối tượng Phạm Đức Anh đeo găng tay, khẩu trang, đội mũ len, đi xe máy đến Vietinbank chi nhánh thành phố Sông Công. Sau khi ngồi ở ghế khách hàng quan sát, nghi phạm dùng súng uy hiếp nhân viên, cướp gần 700 triệu đồng.

Phạm Đức Anh bị bắt sau hơn 13 tiếng xông vào ngân hàng Vietinbank lấy đi số tiền lớn trên. Ngay sau khi cầm được tiền, nghi phạm tẩu thoát khỏi cửa, phóng xe máy tẩu thoát. Hai bảo vệ cùng nhân viên ngân hàng đuổi theo song bất thành.

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Đối tượng bị bắt sau đó. Ảnh: VnExpress

Hành vi của đối tượng thể hiện qua clip là rất manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật, đe dọa đến tính mạng sức khỏe của nhiều người và cướp đi số tiền giá trị lớn của ngân hàng.

Theo quy định của pháp luật thì hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì hành vi đó được xem là cướp tài sản. Người thực hiện hành vi cướp tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 168 bộ luật hình sự.

TS LS Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật Chính Pháp, đoàn luật sư Hà Nội chia sẻ trên Báo Dân Trí, các đối tượng cướp tài sản thường là các đối tượng lười lao động, không muốn làm việc nhưng lại muốn cướp đoạt thành quả lao động của người khác. Nạn nhân trong vụ cướp tài sản thường hoang mang, hoảng sợ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tâm lý, sức khỏe, gây hoang mang trong dư luận. Bởi vậy đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản thường sẽ bị xã hội lên án mạnh mẽ và sẽ phải chịu chế tài nghiêm khắc của pháp luật.

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Đối tượng ra tay manh động. Ảnh: Dân Trí

Trước đây tội cướp tài sản có hình phạt cao nhất là tử hình. Tuy nhiên khi sửa đổi bộ luật hình sự thì bộ luật hình sự 2015 đã bỏ hình phạt tử hình ở tội danh này nên hình phạt cao được pháp luật quy định hiện nay là tù chung thân nếu chiếm đoạt tài sản từ 500.000.000 đồng trở lên.

Vụ cướp ngân hàng xảy ra tại Thái Nguyên, các đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Với số tiền chiếm đoạt trên 700.000.000 đồng như trong vụ việc này thì đối tượng cướp ngân hàng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hung khí mà đối tượng sử dụng có phải là vũ khí quân dụng hay không? Trường hợp đây là vũ khí quân dụng hoặc vũ khí thể thao nhưng có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng thì đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự thêm một tội danh khác là tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trường hợp kết án về hai tội danh thì tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc nếu hình phạt cao nhất là tù chung thân thì hình phạt chung sẽ là tù chung thân. Nếu bị phạt là tù có thời hạn thì tổng hình phạt sẽ không quá 30 năm tù.

 

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