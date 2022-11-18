Bình Dương: Thiếu nữ 15 tuổi bị ‘yêu râu xanh’ cuồng dâm hiếp hại sau khi chở đến địa điểm làm việc

Tin nóng 18/11/2022 12:30

Gã đàn ông chủ động mời thiếu nữ lên xe đến chỗ làm, không ngờ sau đó hắn giở trò đồi bại với cô gái.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, Vũ Văn Thắng chủ động cho đi nhờ xe và lợi dụng chỗ vắng vẻ để khống chế, thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Sáng 18/11, Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) thông tin đã bắt giữ được Vũ Văn Thắng (SN 1988, quê Bình Dương) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo hồ sơ điều tra, vào ngày 11/11, Công xã Tân Long (huyện Phú Giáo) tiếp nhận tin báo về việc em D (SN 2007, quê Đắk Lắk) bị nam thanh niên (không rõ lai lịch) hiếp dâm tại vườn tràm.

Theo trình báo của bị hại, vào trưa cùng ngày, D đi bộ từ phòng trọ đến chỗ làm thì được một nam thanh cho đi nhờ xe. Sau đó, nam thanh niên này đã chở D đến đoạn đường vắng và thực hiện hành vi đồi bại bất chấp sự chống cự quyết liệt của nạn nhân. Yêu râu xanh còn hứa cho thiếu nữ 500.000 đồng nếu đồng ý cho gã "vui vẻ".

Bình Dương: Thiếu nữ 15 tuổi bị ‘yêu râu xanh’ cuồng dâm hiếp hại sau khi chở đến địa điểm làm việc - Ảnh 1

Đối tượng và chiếc xe máy chở nạn nhân. Ảnh: Tiền Phong

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Phú Giáo xác định kẻ có hành vi đồi bại tên Vũ Văn Thắng nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Thắng khai sau khi đi ăn sáng, uống rượu về thì thấy cô gái trẻ đẹp nên nảy sinh tà ý. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, nhiều thông tin rúng động về tội phạm hiếp dâm khiến mạng xã hội kinh sợ. Đáng nói, các đối tượng sau khi thực hiện hành vi đồi bại đã tìm cách giết hại, thủ tiêu nạn nhân để che đậy hành vi phạm tội.

Trước đó vào tháng 11/2022, theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Phước Tân (39 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, An Giang) về các hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi và giết người".

Sự việc xảy ra khi Tân dụ dỗ cháu V. sẽ mua điện thoại cho cháu học online. Tại nhà của vợ hờ, Tân đã quan hệ tình dục với cháu V. Đến ngày 7-11, Tân chở cháu V. đi về mà không mua điện thoại như đã hứa nên cháu V. khóc. Lúc này, Tân chở cháu đến khu vực ấp Núi Két, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên rồi dẫn lên đồi núi để bóp cổ giết chết cháu V..

Sau khi gây án, Tân chạy xe về đến khu vực phà Châu Giang thuộc TP Châu Đốc thì bị Công an huyện Phú Tân phát hiện đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Tân quanh co không thừa nhận. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đấu tranh, đến sáng 8-11, Tân đã thừa nhận và chỉ nơi Tân thực hiện hành vi giết người.

Tân từng có 1 tiền án 11 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".

 

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