Theo đó, nạn nhân N.T.B.C (19 tuổi, quê Cà Mau) được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương lên TP.HCM do vết thương quá nặng.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, chiều 18/11, thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nạn nhân vụ nổ khí gas tại Bình Dương đang nguy kịch.

Bệnh nhân nhập Khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng toàn thân, phù nề nhiều, giọng rõ. Vết bỏng sâu ở ngực, hai tay. Chị C. được chẩn đoán bị bỏng lửa gas 82% toàn thân, trong đó 10% bị bỏng độ 3, sốc bỏng, bỏng hô hấp.

“Hiện bệnh nhân phù nề nhiều vẫn còn sốc, đã được sơ cứu vết thương và thở oxy. Tình trạng vẫn nguy kịch”.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên trước đó, ngày 17.11, vụ nổ xảy ra tại phòng trọ thuộc tổ 3, khu phố Tân An, P.Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên khiến cô gái 19 tuổi bị bỏng nặng.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ nổ trong phòng trọ. Ảnh: VOV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 40 cùng ngày, người dân thuộc tổ 3, khu phố Tân An (P.Tân Vĩnh Hiệp) nghe có tiếng nổ lớn. Sau đó, chị N.T.B.C (19 tuổi, ngụ Cà Mau) từ trong phòng trọ chạy ra ngoài trong tình trạng bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bình Dương và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Tại hiện trường, vụ nổ khiến nhiều đồ đạc bị xáo trộn, văng tung tóe khắp nơi. Một phần mái tôn của phòng trọ bị thổi bay.

Công tác khám nghiệm hiện trường nhận định ban đầu của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương nguyên nhân do khí gas bị rò rỉ đường ống dẫn (từ bình 12,5 kg đến bếp gas) lan tỏa trong phòng kín, tạo áp suất lớn. Áp suất gas len lỏi vào các thiết bị điện đang hoạt động phát sinh nhiệt gây cháy, tạo áp suất lớn gây ra vụ nổ.