Cán bộ thôn ở Khánh Hòa bất ngờ bị hàng xóm dùng dao chém tử vong, trên người đầy vết thương máu lạnh

Tin nóng 20/11/2022 13:33

Khi ông trở vào nhà, nghi phạm bất ngờ cầm dao đâm sau lưng và thực hiện nhiều vết chém khác khiến ông tử vong.

Người dân vội vã đưa ông M. đi cấp cứu, tuy nhiên người này tử vong trên đường đến bệnh viện. Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, sáng 20.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tạm giữ hình sự Trần Văn Đức (34 tuổi, ngụ xã Diên Toàn, H.Diên Khánh) để điều tra về hành vi giết người.

Đức là nghi can đã dùng dao chém chết ông N.M (59 tuổi), Trưởng ban công tác mặt trận thôn Đông Dinh, xã Diên Toàn.

Cán bộ thôn ở Khánh Hòa bất ngờ bị hàng xóm dùng dao chém tử vong, trên người đầy vết thương máu lạnh - Ảnh 1
Nghi phạm. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, tối 16.11, Trần Văn Đức cầm dao sang nhà anh N.L.Q.T (43 tuổi) chửi bới, dùng dao chặt vào cổng sắt. Thấy vậy, ông M. (cha ruột anh T.) ra nói chuyện. Khi ông M. quay vào nhà thì Đức cầm dao chém vào lưng. Khi nạn nhân ngã gục, Đức tiếp tục dùng dao chém ông M. nhiều nhát.

Theo thông tin từ Zing News cho hay, ông M. được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hiện nghi phạm đã bị bắt giữ và điều tra nguyên nhân, hành vi dã man của người này.

 

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Từ khóa:   Khánh Hòa tai nạn gây án

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