Do tức giận với vợ cũ thường xuyên qua lại với người này, Giang bực tức về nhà lấy súng tự chế sang bắn hơn 30 viên đạn vào ngực nạn nhân.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, sáng 20.11, chỉ huy một đội nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Văn Giang (49 tuổi, trú xã Trường Sơn, H.Lục Nam, Bắc Giang) để làm rõ hành vi “giết người”. PC02 cũng đang làm thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giang.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Giang và chị H.T.N (44 tuổi, trú H.Lục Nam) đã ly hôn, nhưng năm 2012 lại về chung sống với nhau, Giang có xây nhà cho vợ cũ ở.

Nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: Thanh Niên

Do công việc, Giang thường đi làm xa. Gần đây về Giang phát hiện vợ cũ có quan hệ tình cảm với anh V.V.D (46 tuổi, trú H.Lục Nam), từng thấy chị N. đi hát karaoke với anh D. nên bực tức.

Chiều 18.11, Giang đi qua nhà vợ cũ thì thấy anh D. đang làm thịt vịt. Lúc này, anh D. còn trêu Giang và rủ "tối sang làm mấy chén rượu, không cần phải bực tức thế".

Tối cùng ngày, Giang quay lại vẫn thấy anh D. ngồi uống nước với vợ cũ nên bực tức về nhà lấy súng tự chế, loại bắn đạn ghém và quay lại bắn vào anh D. Gây án xong, Giang bỏ trốn xuống Quảng Ninh trên xe máy nhãn hiệu Honda Dream, BKS 98K1 - 0932.

Theo thông tin từ Báo VTC News, sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc và truy bắt nghi phạm. Đối tượng bị bắt giữ sau đó.

Vụ nổ súng khiến anh Diện bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

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