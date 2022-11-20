Bắc Giang: Mâu thuẫn với ‘tình địch’, người đàn ông dùng súng tự chế bắn 30 viên đạn vào ngực nạn nhân

Tin nóng 20/11/2022 14:27

Do tức giận với vợ cũ thường xuyên qua lại với người này, Giang bực tức về nhà lấy súng tự chế sang bắn hơn 30 viên đạn vào ngực nạn nhân.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, sáng 20.11, chỉ huy một đội nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Văn Giang (49 tuổi, trú xã Trường Sơn, H.Lục Nam, Bắc Giang) để làm rõ hành vi “giết người”. PC02 cũng đang làm thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giang.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Giang và chị H.T.N (44 tuổi, trú H.Lục Nam) đã ly hôn, nhưng năm 2012 lại về chung sống với nhau, Giang có xây nhà cho vợ cũ ở.

Bắc Giang: Mâu thuẫn với ‘tình địch’, người đàn ông dùng súng tự chế bắn 30 viên đạn vào ngực nạn nhân - Ảnh 1
Nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: Thanh Niên

Do công việc, Giang thường đi làm xa. Gần đây về Giang phát hiện vợ cũ có quan hệ tình cảm với anh V.V.D (46 tuổi, trú H.Lục Nam), từng thấy chị N. đi hát karaoke với anh D. nên bực tức.

Chiều 18.11, Giang đi qua nhà vợ cũ thì thấy anh D. đang làm thịt vịt. Lúc này, anh D. còn trêu Giang và rủ "tối sang làm mấy chén rượu, không cần phải bực tức thế".

Tối cùng ngày, Giang quay lại vẫn thấy anh D. ngồi uống nước với vợ cũ nên bực tức về nhà lấy súng tự chế, loại bắn đạn ghém và quay lại bắn vào anh D. Gây án xong, Giang bỏ trốn xuống Quảng Ninh trên xe máy nhãn hiệu Honda Dream, BKS 98K1 - 0932.

Theo thông tin từ Báo VTC News, sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc và truy bắt nghi phạm. Đối tượng bị bắt giữ sau đó.

Vụ nổ súng khiến anh Diện bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

 

Cán bộ thôn ở Khánh Hòa bất ngờ bị hàng xóm dùng dao chém tử vong, trên người đầy vết thương máu lạnh

Cán bộ thôn ở Khánh Hòa bất ngờ bị hàng xóm dùng dao chém tử vong, trên người đầy vết thương máu lạnh

Khi ông trở vào nhà, nghi phạm bất ngờ cầm dao đâm sau lưng và thực hiện nhiều vết chém khác khiến ông tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   mâu thuẫn nghi phạm bắn người

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 40 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 30 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 40 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 4 giờ 9 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào