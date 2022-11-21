Khi đang thi công công trình tại cầu Mỹ Thuận 2, nam công nhân không may gặp tai nạn đã tử vong.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, chiều 20.11, ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) 7 (Bộ GTVT), xác nhận trên công trường cầu Mỹ Thuận 2 vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong. "Sau khi xảy ra sự cố, Ban QLDA và nhà thầu đã hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả", ông Minh thông tin thêm.

Mặt sàn K1, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19.11, các công nhân đang thi công tại vị trí khối dầm K1 tại trụ T15 công trình cầu Mỹ Thuận 2 (phía bờ tỉnh Tiền Giang). Thời điểm này, có 1 công nhân đang lắp đặt cốt thép của khối dầm K1 thì bị một ống nối thép (coupler) dài khoảng 15 cm rơi từ trên vị trí thi công thân trụ tháp xuống, va vào đà giáo và không may rơi trúng người anh C.V.V (quê Hà Nam) đang làm việc tại đây, gây chấn thương.

Sau khi phát hiện sự việc, nhà thầu thi công đã đưa anh V. vào Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, anh V. đã tử vong.

Công trình cầu Mỹ Thuận 2. Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, nhà thầu thi công đã thông báo tới cơ quan công an địa phương để xử lý. "Theo kết quả điều tra sơ bộ, đây là vụ tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra. Ban Quản lý dự án 7 đã chỉ đạo tư vấn giám sát chỉ đạo nhà thầu thi công kiểm tra các hạng mục đang thi công để tăng cường và đảm bảo an toàn, đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết sự việc", Ban Quản lý dự án 7 thông tin thêm.

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