Hòa Bình: Va chạm kinh hoàng giữa xe khách, xe máy và xe tải khiến 2 người tử vong tại chỗ

Tin nóng 23/11/2022 15:14

Vụ va chạm liên hoàn giữa xe khách, xe máy và xe tải đã khiến 2 người không qua khỏi.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, chiếc xe khách đang chạy trên đường Hồ Chí Minh bất ngờ va vào xe máy đi tường đường ngang ra, sau đó tông vào xe tải đi ngược chiều.

Thời điểm trên, xe khách BKS 49F-000.70 di chuyển hướng Xuân Mai - Thanh Hóa bất ngờ va chạm với xe máy BKS 29Y1-589.03 đi từ đường ngang ra đường Hồ Chí Minh. Sau đó, xe khách tiếp tục tông vào ôtô tải BKS 29C - 594.97 đang di chuyển chiều ngược lại.

Hòa Bình: Va chạm kinh hoàng giữa xe khách, xe máy và xe tải khiến 2 người tử vong tại chỗ - Ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh khiến 2 người tử vong. Ảnh: Dân Trí

Cú tông liên hoàn của xe khách khiến người điều khiển xe máy và một người ngồi trên xe tải tử vong tại chỗ. Các phương tiện gồm xe khách, xe tải và xe máy bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, tại hiện trường, đầu ô tô khách và cabin xe tải bẹp rúm. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Yên Thủy nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường, giúp đỡ các nạn nhân.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

 

Nguyên nhân ban đầu vụ hai vợ chồng tử vong bất thường tại Bắc Giang

Nguyên nhân ban đầu vụ hai vợ chồng tử vong bất thường tại Bắc Giang

Rời đơn vị về thăm nhà sau nhiều ngày, nam quân nhân phát hiện bố mẹ tử vong bất thường tại nhà riêng, vụ việc hiện đang được điều tra.

Xem thêm
Từ khóa:   tin nóng tin mới tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 29 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 38 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 58 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 1 giờ 16 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào