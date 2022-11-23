Vụ va chạm liên hoàn giữa xe khách, xe máy và xe tải đã khiến 2 người không qua khỏi.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, chiếc xe khách đang chạy trên đường Hồ Chí Minh bất ngờ va vào xe máy đi tường đường ngang ra, sau đó tông vào xe tải đi ngược chiều.

Thời điểm trên, xe khách BKS 49F-000.70 di chuyển hướng Xuân Mai - Thanh Hóa bất ngờ va chạm với xe máy BKS 29Y1-589.03 đi từ đường ngang ra đường Hồ Chí Minh. Sau đó, xe khách tiếp tục tông vào ôtô tải BKS 29C - 594.97 đang di chuyển chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh khiến 2 người tử vong. Ảnh: Dân Trí

Cú tông liên hoàn của xe khách khiến người điều khiển xe máy và một người ngồi trên xe tải tử vong tại chỗ. Các phương tiện gồm xe khách, xe tải và xe máy bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, tại hiện trường, đầu ô tô khách và cabin xe tải bẹp rúm. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Yên Thủy nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường, giúp đỡ các nạn nhân.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

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