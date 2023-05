Rời đơn vị về thăm nhà sau nhiều ngày, nam quân nhân phát hiện bố mẹ tử vong bất thường tại nhà riêng, vụ việc hiện đang được điều tra.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, chỉ huy một đội nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) cho biết đang điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của 2 vợ chồng ở Bắc Giang.

Bước đầu xác định, tại địa phương, gia đình không có mâu thuẫn với hàng xóm, con cái kinh tế cũng khá giả và cũng không vấn đề gì liên quan đến tiền bạc. Tuy nhiên, người chồng thường uống rượu.

“Có ý kiến nghi ngờ ông B. hay rượu chè, chết trong tư thế treo cổ mà không có ngoại lực nào khác còn vợ lại có vết cắt trên cổ. Phỏng đoán ông B. đã sát hại vợ rồi tự treo cổ, tuy nhiên nguyên nhân cụ thể còn đang điều tra”, vị chỉ huy nhận định.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tử vong bất thường. Ảnh: Lao Động

Theo thông tin từ Báo Lao Động trước đó, vào 19 giờ 30 phút ngày 22.11.2022, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại gia đình ông H.H.B (sinh năm 1957; ở thôn Bãi Bằng, xã Minh Đức, huyện Việt Yên) phát hiện ông H.H.B cùng vợ là N.T.T (sinh năm 1956) chết ở trong nhà.

Sau khi tiếp nhận, Công an huyện Việt Yên đã lập tức triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường; báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang; đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang; VKSND tỉnh Bắc Giang, VKSND Việt Yên tiến hành khám nghiệm, điều tra xác định nguyên nhân.

Trước đó, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 20.11.2022, người thân kiểm tra camera an ninh tại nhà phát hiện ông H.H.B và bà N.T.T vẫn ở nhà, sau đó, ông H.H.B tắt camera ở trong nhà, tắt máy điện thoại, ngắt liên lạc với gia đình.

Tại thời điểm phát hiện tử thi, cửa cổng và cửa nhà ông H.H.B vẫn khoá.

Hiện, Công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

