Bé gái qua đời chưa rõ nguyên nhân, nhưng thi thể của cháu bé sau đó được tìm thấy trong hũ đựng kim chi của gia đình. Người mẹ thừa nhận cô và chồng đã giấu thi thể con.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, cảnh sát nghi ngờ người mẹ, 34 tuổi, để con gái chết trong nhà trong lúc người cha ngồi tù. Sau khi bé gái qua đời, cô giấu thi thể của bé ngay tại nhà.

Người cha sau đó tiếp tục đưa thi thể con đến nhà ông bà nội ở TP Pocheon, tỉnh Gyeonggi. Sau đó, người này để thi thể của bé trong một hộp nhựa dùng để trữ kim chi và giấu trên sân thượng.

Đồn cảnh sát Pocheon ở tỉnh Gyeonggi - Hàn Quốc. Ảnh: Người Lao Động

Cái chết của bé gái chỉ được chú ý khi giới chức Pocheon đăng thông báo mất tích, sau khi họ phát hiện ra rằng bé không được đăng ký đi học và kiểm tra sức khỏe. Vào thời điểm này, bé đã chết được khoảng 3 năm.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, khi làm việc với cơ quan điều tra, người mẹ phủ nhận việc con gái mình đã chết, khẳng định rằng cô đã bỏ rơi con trên đường phố. Nhưng sau đó, người mẹ thừa nhận cô và chồng đã giấu thi thể con gái.

Ba ngày sau, cảnh sát bắt giữ người mẹ vì tình nghi vi phạm luật bảo vệ trẻ em, đồng thời bắt giữ người cha sau đó. Hiện, cảnh sát đang tích cực điều tra nguyên nhân và động cơ vụ án, đồng thời khám nghiệm tử thi để xác minh vụ việc.

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