Trả lời trên Báo Info/VietNamNet, luật sư Đỗ Thành Hưng (VPLS Trung Hòa, Hà Nội) phân tích tính chất hành động của cô giáo trong vụ việc nêu trên có phải do bị kích động mạnh hay không. Trước đó, hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của anh Q. có thể gây ra sự kích động mạnh tức thời, dẫn tới hành vi giết người của cô giáo, là người tình của nạn nhân.

Luật sư Đỗ Thành Hưng nhận định: “Để xác định bị can có bị kích động tâm lý hay không còn phải dựa vào quá trình điều tra, xác minh làm rõ động cơ, mục đích, tính chất hành vi.

Khuê đã dùng một đoạn cây vụt mạnh liên tiếp nhiều lần vào khu vực đầu và gáy anh Q., được xem là vùng xung yếu trên cơ thể con người nên rất dễ gây chết. Hậu quả thực tế là anh Q. đã tử vong tại chỗ. Nữ giáo viên cũng có đầy đủ năng lực để nhận thức hành vi của mình có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của nạn nhân trong trường hợp này có dấu hiệu của tội "giết người" quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017”.

Cụ thể, về mục đích hành vi phạm tội, nếu chứng minh được ý thức chủ quan của Khuê khi thực hiện hành vi phạm tội là tước đoạt tính mạng của anh Q. thì là Khuê phạm tội giết người. Còn nếu ý thức chủ quan của Khuê không có ý định giết người mà đang trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh do không hoàn toàn tự chủ, tự kiềm chế được hành vi phạm tội của mình, dẫn tới hành vi giết người thì có thể xác định đây là hành vi phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Theo thông tin vụ việc thì trước đó anh Q. đã dùng 1 đoạn cây vụt vào đầu, đè lên cổ Khuê. Đây hành vi trái pháp luật nghiêm trọng, dẫn tới sự kích động mạnh tức thời cho Khuê.

Phân tích nữ giáo viên có bị tác động mạnh. Ảnh: Zing News

Đánh giá mức độ tấn công, cường độ tấn công, luật sư phân tích và nêu quan điểm: "Mức độ là tiêu chuẩn để xác định cho hành động; còn cường độ là độ mạnh của lực. Nếu người phạm tội có hành vi đánh người một cách liên tục và rất mạnh, chứng tỏ họ có ý định giết người.

Cơ quan điều tra cần phải xác định, làm rõ yếu tố mục đích tấn công vào vùng trọng yếu không chính xác. Trường hợp chị Khuê không mong muốn tước đoạt tính mạng của anh Q. nhưng do quá trình tấn công, tư thế vị trí có thể thay đổi do việc giằng co, vật lộn thì việc dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu (không nhằm vào vị trí này tấn công) dẫn đến hậu quả chết người hoặc thương tích nặng thì cần xác định rõ, bởi hậu quả chết người sẽ sử dụng là tình tiết tăng nặng định khung”.

Theo thông tin từ Báo Zing News khoảng 21h ngày 3/11, Công an xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tiếp nhận tin báo của người dân về việc khu vực đồi thông thôn Ngàm Soọc xảy ra vụ án mạng làm một người tử vong, một người bị thương.

Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Q. (29 tuổi, ở xã Đông Minh, huyện Yên Minh, giáo viên Trường Tiểu học xã Mậu Long), còn người bị thương là Nguyễn Thị Khuê. Bị can khi đó bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, hàm mặt, gãy tay.

Tại cơ quan điều tra, Khuê đã thừa nhận hành vi. Theo đó, Khuê và Q. có quan hệ tình cảm yêu đương, thường xuyên hẹn hò. Ngày 3/11, hai người hẹn gặp nhau tại khu vực đồi thông để cùng ăn uống, tâm sự.

Hôm đó, họ xảy ra cãi vã. Theo lời khai, Q. dùng đoạn cây vụt vào đầu, rồi đè lên cổ Khuê. Sau đó, Khuê dùng đoạn cây vụt liên tiếp vào khu vực đầu, gáy khiến nạn nhân tử vong.