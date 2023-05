Được biết, chị N.T.H. (mẹ bé V.A) có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Chị H. cùng gia đình bày tỏ mong muốn tòa xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Theo thông tin từ Zing, 6h ngày 25/11, hàng trăm cảnh sát được Công an TP.HCM điều động đến khu vực trụ sở tòa án để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh phiên xử vụ bạo hành bé gái 8 tuổi.

Rất đông người dân có mặt tại cổng TAND TP.HCM để theo dõi phiên xử vụ bạo hành bé gái 8 tuổi. Nhiều người đã xin nghỉ làm để đến tòa.

Hai xe chuyên dụng chở hàng chục CSCĐ đến trụ sở tòa án để đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra, Công an TP.HCM còn điều động nhiều lực lượng khác tham gia dẫn giải, đảm bảo an ninh phòng xử, phân luồng giao thông...

Phiên xử nhận được sự theo dõi của đông đảo người dân ở TP.HCM và các địa phương khác. Màn hình LED tại sân trụ sở tòa án đã được lắp để người dân có thể theo dõi diễn biến. Ảnh: Zing News

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn. Đại diện Viện KSND TP.HCM tham gia phiên tòa là bà Lê Thị Yến Như và ông Phan Trung Hải.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé N.T.V.A. (sinh năm 2013) gồm các luật sư: Trần Thị Ngọc Nữ, Phạm Công Hùng, Khưu Mỹ Vinh và Nguyễn Ánh Thơm.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang là luật sư Nguyễn Ngọc Trâm, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái là luật sư Phạm Thị Ngọt và luật sư Võ Thị Xuân Thùy.

Ngoài ra, tòa cũng triệu tập 5 người làm chứng, 2 giám định viên thuộc Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM.

Hai bị cáo tại phiên tòa ngày 21.7. Ảnh: Thanh Niên

Tòa án đã căng rạp trong sân để chuẩn bị cho công tác xét xử. An ninh phiên tòa được siết chặt.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Thanh Niên, sáng 21.7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên trả hồ sơ điều tra bổ đối với vụ án để giám định tỷ lệ thương tích của bị hại về các vết thương trong những ngày 7, 10, 11 và 12.12.2021 (do Trang và Thái cùng đánh, hành hạ bé V.A). Đồng thời, về nội dung các luật sư kiến nghị thay đổi tội danh đối với bị cáo Thái sang tội “giết người”, HĐXX cho rằng sau khi có kết quả điều tra bổ sung, HĐXX sẽ xét xử theo tội danh mà Viện KSND TP.HCM truy tố.

Tuy nhiên, sau khi điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay ngày 7.9.2022, Phân viện khoa học hình sự tại TP.HCM có văn bản từ chối thực hiện giám định, với lý do hồ sơ bệnh án của người bị hại tại Bệnh viện Vinmec không thể hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày 7, 10, 11 và 12.12.2021.

Căn cứ vào kết quả điều tra và điều tra bổ sung, CQĐT vẫn giữ nguyên quan điểm và đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang 2 tội “giết người”, “hành hạ người khác”; Nguyễn Kim Trung Thái về 2 tội “hành hạ người khác” và “che giấu tội phạm”.

Sau đó, từ kết luận điều tra bổ sung, Viện KSND TP.HCM giữ nguyên quan điểm truy tố 2 bị cáo về các tội danh như trên.