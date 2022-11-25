Phiên tòa xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đang diễn ra: Mẹ bé xin vắng mặt vì lí do sức khỏe, mong tòa xử đúng người, đúng tội

Tin nóng 25/11/2022 09:04

Diễn biến mới vụ xét xử bé gái 8 tuổi ngày hôm nay, mẹ ruột bé gái xin vắng mặt hôm nay, vì lý do sức khỏe không đảm bảo.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, sáng nay 25-11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ bạo hành bé gái 8 tuổi đến chết. Theo đó, Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) bị truy tố về tội giết người và hành hạ người khác. Tòa căng rạp trong sân để chuẩn bị xét xử.

Được biết, chị N.T.H. (mẹ bé V.A) có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Chị H. cùng gia đình bày tỏ mong muốn tòa xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Phiên tòa xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đang diễn ra: Mẹ bé xin vắng mặt vì lí do sức khỏe, mong tòa xử đúng người, đúng tội - Ảnh 1

 

Phiên tòa xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đang diễn ra: Mẹ bé xin vắng mặt vì lí do sức khỏe, mong tòa xử đúng người, đúng tội - Ảnh 2
Cảnh sát kiểm tra an ninh người ra vào phiên tòa. Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng theo chị H., phía bị hại chưa nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào như trong đơn cứu xét của bị cáo Trang.

Theo thông tin từ Zing, 6h ngày 25/11, hàng trăm cảnh sát được Công an TP.HCM điều động đến khu vực trụ sở tòa án để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh phiên xử vụ bạo hành bé gái 8 tuổi.

Rất đông người dân có mặt tại cổng TAND TP.HCM để theo dõi phiên xử vụ bạo hành bé gái 8 tuổi. Nhiều người đã xin nghỉ làm để đến tòa.

Hai xe chuyên dụng chở hàng chục CSCĐ đến trụ sở tòa án để đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra, Công an TP.HCM còn điều động nhiều lực lượng khác tham gia dẫn giải, đảm bảo an ninh phòng xử, phân luồng giao thông...

Phiên tòa xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đang diễn ra: Mẹ bé xin vắng mặt vì lí do sức khỏe, mong tòa xử đúng người, đúng tội - Ảnh 3

 

Phiên tòa xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đang diễn ra: Mẹ bé xin vắng mặt vì lí do sức khỏe, mong tòa xử đúng người, đúng tội - Ảnh 4

Phiên xử nhận được sự theo dõi của đông đảo người dân ở TP.HCM và các địa phương khác. Màn hình LED tại sân trụ sở tòa án đã được lắp để người dân có thể theo dõi diễn biến. Ảnh: Zing News

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn. Đại diện Viện KSND TP.HCM tham gia phiên tòa là bà Lê Thị Yến Như và ông Phan Trung Hải.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé N.T.V.A. (sinh năm 2013) gồm các luật sư: Trần Thị Ngọc Nữ, Phạm Công Hùng, Khưu Mỹ Vinh và Nguyễn Ánh Thơm.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang là luật sư Nguyễn Ngọc Trâm, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái là luật sư Phạm Thị Ngọt và luật sư Võ Thị Xuân Thùy.

Ngoài ra, tòa cũng triệu tập 5 người làm chứng, 2 giám định viên thuộc Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM.

Phiên tòa xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đang diễn ra: Mẹ bé xin vắng mặt vì lí do sức khỏe, mong tòa xử đúng người, đúng tội - Ảnh 5

Hai bị cáo tại phiên tòa ngày 21.7. Ảnh: Thanh Niên

Tòa án đã căng rạp trong sân để chuẩn bị cho công tác xét xử. An ninh phiên tòa được siết chặt.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Thanh Niên, sáng 21.7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên trả hồ sơ điều tra bổ đối với vụ án để giám định tỷ lệ thương tích của bị hại về các vết thương trong những ngày 7, 10, 11 và 12.12.2021 (do Trang và Thái cùng đánh, hành hạ bé V.A). Đồng thời, về nội dung các luật sư kiến nghị thay đổi tội danh đối với bị cáo Thái sang tội “giết người”, HĐXX cho rằng sau khi có kết quả điều tra bổ sung, HĐXX sẽ xét xử theo tội danh mà Viện KSND TP.HCM truy tố.

Tuy nhiên, sau khi điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay ngày 7.9.2022, Phân viện khoa học hình sự tại TP.HCM có văn bản từ chối thực hiện giám định, với lý do hồ sơ bệnh án của người bị hại tại Bệnh viện Vinmec không thể hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày 7, 10, 11 và 12.12.2021.

Căn cứ vào kết quả điều tra và điều tra bổ sung, CQĐT vẫn giữ nguyên quan điểm và đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang 2 tội “giết người”, “hành hạ người khác”; Nguyễn Kim Trung Thái về 2 tội “hành hạ người khác” và “che giấu tội phạm”.

Sau đó, từ kết luận điều tra bổ sung, Viện KSND TP.HCM giữ nguyên quan điểm truy tố 2 bị cáo về các tội danh như trên.

 

Đã làm rõ nguyên nhân 2 vợ chồng lớn tuổi tử vong trong căn nhà khóa kín ở Bắc Giang

Đã làm rõ nguyên nhân 2 vợ chồng lớn tuổi tử vong trong căn nhà khóa kín ở Bắc Giang

Công an hiện đã xác minh và làm rõ được nguyên nhân cái chết của hai vợ chồng lớn tuổi tại Bắc Giang.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 8 tuổi tin nóng tin mới tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào