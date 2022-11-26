Phú Yên: Xe tải dừng đột ngột rồi bất ngờ lùi lại khiến ba mẹ con không qua khỏi

Chiếc xe đang đi đến chân đèo bất ngờ dừng lại rồi chạy lùi khiến xe máy phía sau bị cuốn vào gầm, 3 mẹ con tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí cho hay, hôm nay ngày 26/11, ông Phan Trần Vạn Huy - Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên) - cho biết các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 3 mẹ con tử vong.

Khoảng 15h30 cùng ngày 26/11, trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Xuân Lộc (thị xã Sông Cầu), xe ô tô tải mang biển kiểm soát 76H-01.318 do Trần Hữu Dương (35 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến chân đèo Cù Mông, xe tải dừng đột ngột rồi bất ngờ lùi lại, tông trúng 3 người đi trên một xe máy.

Chiếc xe tải tại hiện trường. Ảnh: Dân Trí

Hậu quả, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, 3 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Kiểm tra giấy tờ tùy thân, bước đầu xác định nạn nhân là 3 mẹ con trú xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Người mẹ 41 tuổi, hai con 17 tuổi và 6 tuổi.

Cũng theo thông tin từ Báo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khu vực trên có mưa lớn. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy chiếc xe máy và ba nạn nhân nằm dưới gầm xe tải.

Hiện trường trời mưa, nhiều người theo dõi. Ảnh: Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Trong ngày hôm nay, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng cũng đã xảy ra tại phường An Đông, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, giữa xe ben và xe máy khiến 3 mẹ con tử vong khiến nhiều người thương tâm.

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