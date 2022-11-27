Nguyên nhân 2 vụ tai nạn khiến 6 người không qua khỏi tại Huế và Phú Yên: Có dấu hiệu va chạm trong điểm mù của lái xe tải

Tin nóng 27/11/2022 08:07

2 vụ tai nạn xảy ra khiến nhiều người không khỏi xót xa, nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu đang được xác định là xảy ra trong điểm mù của lái xe tải.

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, liên quan đến hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng và chiều 26/11, tại Thừa Thiên – Huế và Phú Yên làm 6 người tử vong, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, đều có dấu hiệu va chạm xảy ra trong điểm mù của lái xe tải.

Công an hiện đang kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe tải trong vụ tai nạn giao thông tại Phú Yên, cơ quan chức năng cho biết không có vi phạm. Hiện chưa có kết quả xét nghiệm chất ma túy.

Nguyên nhân 2 vụ tai nạn khiến 6 người không qua khỏi tại Huế và Phú Yên: Có dấu hiệu va chạm trong điểm mù của lái xe tải - Ảnh 1
Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. Ảnh: PLO

2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này đều là va chạm giữa xe tải và xe máy, tra xét góc chữ A bên phải trong vụ tại Thừa Thiên - Huế và đuôi xe tải đang lùi trong vụ tại Phú Yên có dấu hiệu của điểm mù khi tham gia giao thông.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã gửi lời chia buồn, động viên tới gia đình các nạn nhân và yêu cầu cơ quan chức năng phân tích sâu và đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kết quả công tác bảo đảm an toàn giao thông 2022, định hướng nhiệm vụ 2023.

Nguyên nhân 2 vụ tai nạn khiến 6 người không qua khỏi tại Huế và Phú Yên: Có dấu hiệu va chạm trong điểm mù của lái xe tải - Ảnh 2
Tai nạn tại Phú Yên. Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin từ Báo VTV, trước đó, khoảng 8h50 ngày 26/11, tại Thừa Thiên – Huế xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Tài xế điều khiển xe ben biển lưu thông trên đường Văn Tiến Dũng vào vòng xuyến rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp (Khu đô thị An Cựu City) hướng đến đường Hoàng Quốc Việt đã va chạm với 1 xe máy do chị N.T.T.H (sinh năm 1990, trú tại 469 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) điều khiển, trên xe chở 2 cháu nhỏ, đi cùng chiều phía trước. Chị H. đang mang thai. Vụ tai nạn khiến chị H và hai cháu nhỏ tử vong tại chỗ.

Chiều cùng ngày, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khác cũng xảy ra tại tỉnh Phú Yên. Theo đó, một lái xe đầu kéo khi đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi tới đoạn đường qua thôn Long Thạnh, tỉnh Phú Yên, lái xe bất ngờ dừng lại lùi về sau nên va chạm với xe máy ở phía sau khiến 3 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Phú Yên: Xe tải dừng đột ngột rồi bất ngờ lùi lại khiến ba mẹ con không qua khỏi

Phú Yên: Xe tải dừng đột ngột rồi bất ngờ lùi lại khiến ba mẹ con không qua khỏi

Chiếc xe đang đi đến chân đèo bất ngờ dừng lại rồi chạy lùi khiến xe máy phía sau bị cuốn vào gầm, 3 mẹ con tử vong tại chỗ.

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