Sáng 27-11, một lãnh đạo Công an thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) cho biết cơ quan đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm ba mẹ con (ngụ ở Khánh Hòa) đi xe máy chết tại chỗ trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu chiều hôm trước.

Tai nạn xảy ra đã khiến nhiều người không khỏi xót thương. Thông tin từ Báo Tuổi Trẻ cho hay, theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, tài xế xe tải lùi xe không đúng quy định, không phát hiện xe máy phía sau nên gây ra tai nạn làm chết ba mẹ con.

Đến 11h trưa nay, cơ quan điều tra chưa thực hiện thủ tục tố tụng nào liên quan.

Chiếc xe tải gây tai nạn làm chết 3 mẹ con đi xe máy phía sau - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sáng cùng ngày, Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên cũng có văn bản báo cáo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và UBND tỉnh Phú Yên về vụ tai nạn giao thông.

Ông Huỳnh Ngọc Sơn - chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên - cho biết bước đầu cơ quan chức năng đã làm việc với Trần Hữu Dương (35 tuổi, ngụ xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), tài xế xe tải 76H-013.18.

Dương khai trước đó xe dừng ăn cơm ở quán B.D., gần nơi xảy ra tai nạn. Khi xe chạy khoảng 100m về hướng Bắc - Nam, phát hiện bỏ quên điện thoại ở quán ăn, tài xế dừng xe đột ngột để lùi lại lấy điện thoại. Do không phát hiện xe máy ở phía sau nên xe tải tông trúng khiến ba người trên xe tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: TTXVN

"Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng là xe tải lùi không đúng quy định. Quy định là lùi xe phải có quan sát kỹ lưỡng, có người hướng dẫn" - ông Sơn giải thích.

Cũng theo ông Sơn, cơ quan chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn, ma túy với tài xế Dương và không phát hiện dấu hiệu bất thường. Riêng chiếc xe tải gây tai nạn có đầy đủ giấy tờ, còn hạn kiểm định.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông Phú Yên, khoảng 15h30 chiều 26-11, tại Km 1249 + 170 quốc lộ 1 thuộc thôn Long Thạnh (xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thông tin từ Báo VTC News trước đó cho hay, ô tô tải biển số 76H-013.18 do Trần Hữu Dương (sinh năm 1987, trú Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai) điều khiển, đang lùi theo hướng Nam - Bắc, xảy ra va chạm với xe máy biển số 79V1 - 412.32.

Người điều khiển xe máy là Nguyễn Đăng Kh. (SN 2005), lưu hành theo hướng Bắc - Nam, chở 2 người là bà Nguyễn Thị T. (SN 1981) và cháu Nguyễn Xuân N. (SN 2016), cùng trú thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà.

Vụ tai nạn khiến cả 3 mẹ con đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Lúc này, ca bin xe tải còn có 2 người là B.Q.D (SN 1991, trú Vùng 4, Phổ Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi – tài xế thứ 2) và N.T.P (SN 1998 trú Diên Trường, Phổ Khánh, Đức Phổ, Quảng Ngãi – phụ xe).