Lời khai của đối tượng đột nhập vào nhà cướp tài sản rồi ra tay dã man với chủ nhà ở Tây Sơn

Tin nóng 27/11/2022 15:28

Trộm cắp tài sản rồi ra tay dã man với chủ nhà, nam thanh niên bước đầu khai nhận về hành vi man rợ.

Theo thông tin từ Báo An ninh Thủ Đô cho biết, rạng sáng 18-11, đối tượng đột nhập vào nhà anh N.V.Q ở phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây để trộm cắp tài sản. Khi trèo vào tầng 2, Vui bị anh N.Đ.M phát hiện nên đã lấy dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh M rồi tẩu thoát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Sơn Tây cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người và tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Vui (SN 1996; trú tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra hành vi "Giết người".

Lời khai của đối tượng đột nhập vào nhà cướp tài sản rồi ra tay dã man với chủ nhà ở Tây Sơn - Ảnh 1
Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: An ninh Thủ Đô

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận không có công việc, lại nợ nần nhiều nơi. Do cần tiêu để tiêu xài cá nhân và trả nợ nên Vui đã nảy sinh ý định đi lang thang rồi trộm cắp tài sản. Thực hiện ý định này, chiều 17-11, Vui mặc quần áo dài, đầu đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt nhằm che dấu nhận dạng của mình. Đồng thời, Vui chuẩn bị sẵn 1 con dao nhọn cất trong người với mục đích chống trả lại chủ tài sản hoặc người xung quanh nếu bị phát hiện.

Rạng sáng 18-11, đối tượng đột nhập vào nhà anh N.V.Q ở phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây để trộm cắp tài sản. Khi trèo vào tầng 2, Vui bị anh N.Đ.M phát hiện nên đã lấy dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh M rồi tẩu thoát.

Theo thông tin từ Báo Dân Việt, tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội và Công an thị xã Sơn Tây đã khẩn trương vào cuộc điều tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ con dao gọt hoa quả dài khoảng 20cm có dính máu. Đối tượng đã bỏ trốn sau khi gây án. 

Anh Q. cùng gia đình đưa anh M. đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời báo cho cơ quan công an.

Sau nhiều ngày cố thủ, đến 11h30’ ngày 22-11, Vui đã đến Công an phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An đầu thú.

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