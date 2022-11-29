 Bình Phước: Cháy lớn khiến một căn nhà bị thiêu rụi, thiệt hại nhiều tài sản

Tin nóng 29/11/2022 09:20

Sau tiếng nổ lớn, người dân phát hiện đám cháy bùng phát dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản, có nguy cơ lan sang các nhà bên cạnh.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên cho hay, chiều 28.11, một vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại căn nhà 3 tầng trên đường Trần Hưng Đạo, KP4, P.Thác Mơ, TX.Phước Long, Bình Phước. Vụ cháy khiến căn nhà gần như bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, người dân sống gần nhà bà N.T.T trên đường Trần Hưng Đạo (KP.4, P.Thác Mơ) bất ngờ nghe tiếng nổ lớn từ phía căn nhà này.

 Bình Phước: Cháy lớn khiến một căn nhà bị thiêu rụi, thiệt hại nhiều tài sản - Ảnh 1
 

 

 Bình Phước: Cháy lớn khiến một căn nhà bị thiêu rụi, thiệt hại nhiều tài sản - Ảnh 2
Hiện trường đám cháy. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngay sau đó, khói lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan lên lầu 2, lầu 3 của căn nhà. Sự việc được trình báo cơ quan chức năng ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy tại chỗ của TX.Phước Long phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước huy động người và xe chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án nhằm khống chế ngọn lửa lan rộng.

 Bình Phước: Cháy lớn khiến một căn nhà bị thiêu rụi, thiệt hại nhiều tài sản - Ảnh 3
 

 

 Bình Phước: Cháy lớn khiến một căn nhà bị thiêu rụi, thiệt hại nhiều tài sản - Ảnh 4

 

 Bình Phước: Cháy lớn khiến một căn nhà bị thiêu rụi, thiệt hại nhiều tài sản - Ảnh 5
Người dân chứng kiến đám cháy. Ảnh: Thanh Niên

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm hoàn toàn căn nhà 3 tầng. Cột khói bốc cao vài chục mét đe dọa những nhà dân bên cạnh.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi các tài sản trong nhà.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, người dân địa phương cho hay, căn nhà bị cháy đang trong quá trình thi công làm phòng trà.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bên trong và căn nhà gần như bị thiêu rụi.

Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

 

Xót xa tại Long An: Nữ chủ quán cà phê bất động trong vũng máu, nghi cướp 20 cây vàng

Xót xa tại Long An: Nữ chủ quán cà phê bất động trong vũng máu, nghi cướp 20 cây vàng

Nhiều người dân nghi ngờ chuyện chẳng lành đã qua thăm hỏi nhưng bắt gặp cảnh tượng đau lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   tin nóng tin mới tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào