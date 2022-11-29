 Bình Phước: Cháy lớn khiến một căn nhà bị thiêu rụi, thiệt hại nhiều tài sản

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, người dân sống gần nhà bà N.T.T trên đường Trần Hưng Đạo (KP.4, P.Thác Mơ) bất ngờ nghe tiếng nổ lớn từ phía căn nhà này.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên cho hay, chiều 28.11, một vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại căn nhà 3 tầng trên đường Trần Hưng Đạo, KP4, P.Thác Mơ, TX.Phước Long, Bình Phước. Vụ cháy khiến căn nhà gần như bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Ngay sau đó, khói lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan lên lầu 2, lầu 3 của căn nhà. Sự việc được trình báo cơ quan chức năng ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy tại chỗ của TX.Phước Long phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước huy động người và xe chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án nhằm khống chế ngọn lửa lan rộng.

Người dân chứng kiến đám cháy. Ảnh: Thanh Niên

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm hoàn toàn căn nhà 3 tầng. Cột khói bốc cao vài chục mét đe dọa những nhà dân bên cạnh.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi các tài sản trong nhà.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, người dân địa phương cho hay, căn nhà bị cháy đang trong quá trình thi công làm phòng trà.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bên trong và căn nhà gần như bị thiêu rụi.

Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.