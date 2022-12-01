Quảng Ninh: Vào rừng bắt ong, người dân hoảng hốt phát hiện một thi thể đang phân hủy chưa rõ danh tính

Tin nóng 01/12/2022 09:32

Chưa xác định được giới tính, độ tuổi của thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mà người dân vô tình phát hiện trong lúc đi bắt ong.

Theo Zing, chiều 30/11, đại diện UBND xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, cho biết đang xác định danh tính xác chết đang trong giai đoạn phân hủy.

Cụ thể, sáng cùng ngày, nhóm người dân đi vào rừng giáp ranh giữa xã Đoàn Kết và Đông Xá để bắt ong bất ngờ phát hiện một thi thể đang phân hủy, bốc mùi hôi thối nên báo chính quyền xã.

Thi thể này mặc áo sáng màu, quần tối màu nhưng không xác định được giới tính, độ tuổi. Xung quanh cũng không có nhiều vật dụng để có thể nhận dạng.

Quảng Ninh: Vào rừng bắt ong, người dân hoảng hốt phát hiện một thi thể đang phân hủy chưa rõ danh tính - Ảnh 1
Nhóm thợ đi bắt ong phát hiện thi thể đang phân hủy ở trong rừng. Ảnh: Zing

Cũng theo Saostar, sự việc ngay lập tức được trình báo lên Cơ quan chức năng.

Chính quyền xã Đoàn Kết cho biết thêm, khu vực phát hiện thi thể giáp ranh giữa hai xã nên cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh địa giới hành chính thuộc địa phương nào và khẩn trương xác minh nhân thân, lai lịch của thi thể đã phân hủy này.

Thi thể này mặc áo sáng màu, quần tối màu nhưng không xác định được giới tính, độ tuổi. Xung quanh cũng không có nhiều vật dụng để có thể nhận dạng.

Hiện cơ quan chức năng của địa phương đang phối hợp điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

 

Lời khai rúng động của nghi phạm ra tay dã man với người phụ nữ bán trà đá ở Hà Nội: tình tiết vụ án đầy bất ngờ

Lời khai rúng động của nghi phạm ra tay dã man với người phụ nữ bán trà đá ở Hà Nội: tình tiết vụ án đầy bất ngờ

Tại cơ quan công an, hung thủ Hoàng Ngọc Chiến (Hà Nội) có những lời khai đầu tiên tiết lộ hành vi rúng động.

Xem thêm
Từ khóa:   tin mới tin tức trong ngày tin nóng Quảng Ninh

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 46 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 7 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào