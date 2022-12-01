Chưa xác định được giới tính, độ tuổi của thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mà người dân vô tình phát hiện trong lúc đi bắt ong.

Theo Zing, chiều 30/11, đại diện UBND xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, cho biết đang xác định danh tính xác chết đang trong giai đoạn phân hủy.

Cụ thể, sáng cùng ngày, nhóm người dân đi vào rừng giáp ranh giữa xã Đoàn Kết và Đông Xá để bắt ong bất ngờ phát hiện một thi thể đang phân hủy, bốc mùi hôi thối nên báo chính quyền xã.

Thi thể này mặc áo sáng màu, quần tối màu nhưng không xác định được giới tính, độ tuổi. Xung quanh cũng không có nhiều vật dụng để có thể nhận dạng.

Nhóm thợ đi bắt ong phát hiện thi thể đang phân hủy ở trong rừng. Ảnh: Zing

Cũng theo Saostar, sự việc ngay lập tức được trình báo lên Cơ quan chức năng.

Chính quyền xã Đoàn Kết cho biết thêm, khu vực phát hiện thi thể giáp ranh giữa hai xã nên cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh địa giới hành chính thuộc địa phương nào và khẩn trương xác minh nhân thân, lai lịch của thi thể đã phân hủy này.

Thi thể này mặc áo sáng màu, quần tối màu nhưng không xác định được giới tính, độ tuổi. Xung quanh cũng không có nhiều vật dụng để có thể nhận dạng.

Hiện cơ quan chức năng của địa phương đang phối hợp điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-ninh-vao-rung-bat-ong-nguoi-dan-hoang-hot-phat-hien-mot-thi-the-dang-phan-huy-chua-ro-danh-tinh-530310.html