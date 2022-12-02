Hai cha con đã có mâu thuẫn xảy ra trước đó, đến sáng sáng 2/12, con gái ruột được cho là đã ra tay dã man khiến người bố tử vong trong trạng thái không nguyên vẹn.

Đăng tải trên VOV cho hay, nguyên nhân vụ án ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông Đặng Văn L., sinh năm 1963, quê tại Thái Bình. Hung thủ sát hại nạn nhân bước đầu được xác định là Đặng Thị Thanh Tâm, sinh năm 1991, con gái ruột của ông L.

Theo các nhân chứng là hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết, trong buổi sáng xảy ra án mạng, ông L. và con gái đã xảy ra cãi vã lớn; sau đó, ông L. có gọi điện cho lực lượng công an đến giải quyết nhưng chưa kịp thì xảy ra vụ việc. Chị Tâm đã dùng hung khí chém lìa đầu bố đẻ mình.

Đối tượng Đặng Thị Thanh Tâm. Ảnh: VOV

Được biết, hai bố con nạn nhân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn lớn từ nhiều ngày trước đó; ông L. nhiều lần dùng gạch đá ném vào nhà con gái ở ngay bên cạnh. Ông L. bị tai biến phải ngồi xe lăn từ nhiều năm nay và sống không được lòng hàng xóm, họ hàng nên khi các mâu thuẫn cãi vã xảy ra, hàng xóm ít để ý.

Còn con gái của ông; đồng thời bước đầu cũng được xác định là hung thủ gây ra án mạng đã phải đi chữa trị bệnh tâm thần trong gần 10 năm qua, thường xuyên đi lang thang ngoài đường.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Lao Động

Báo Tri thức và Cuộc sống cũng đăng tải thông tin cho biết ông Cao Đăng Nghị - Chủ tịch UBND xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi án con gái dùng dao sát hại bố ruột.

Ông Nghị cho biết thêm, sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày. Hiện lực lượng Công an đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra và sẽ cung cấp thông tin cụ thể sau khi kết luận vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguyen-nhan-ban-au-viec-con-gai-ra-tay-da-man-sat-hai-cha-ruot-tu-vong-o-ien-bien-530838.html