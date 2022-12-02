Nóng: Án mạng ở Điện Biên, con gái có biểu hiện không bình thường đã ra tay nhẫn tâm khiến bố đẻ không qua khỏi

Tin nóng 02/12/2022 13:57

Người con được cho là có biểu hiện tâm lý không bình thường đã dùng dao sát hại bố đẻ của mình tử vong.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, trưa 2.12, ông Cao Đăng Nghị - Chủ tịch UBND xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đang có mặt tại hiện trường đã xác nhận thông tin con gái đã dùng dao sát hại bố đẻ của mình vào sáng nay (2.12).

"Chúng tôi đang dự họp thì nhận được thông tin từ cơ sở báo lên là xảy ra vụ án mạng. Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 8h sáng nay, hiện lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể" - ông Nghị nói.

Thông tin đến phóng viên, người dân tại xã Núa Ngam cũng cho biết, hung thủ là một phụ nữ có biểu hiện bị bệnh thần kinh từ nhiều năm nay.

Nóng: Án mạng ở Điện Biên, con gái có biểu hiện không bình thường đã ra tay nhẫn tâm khiến bố đẻ không qua khỏi - Ảnh 1

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Lao Động

"Cô ấy thường đi lang thang ở ngoài đường và có biểu hiện hiện của người mắc chứng bệnh tâm thần" - một người dân cho hay.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Như trước đó, đăng tải trên Báo Người Lao Động, vụ án những người có biểu hiện tâm lý bất bình thường thường xuyên xảy ra gần đây. Mới nhất vào ngày 25-11, nhiều người dân bất ngờ một người phụ nữ (SN 1970, bán hàng nước) bán hàng nước ở vỉa hè khu vực số nhà 406, phố Hoàng Hoa Thám (phường Thụy Khuê) la hét, rồi nằm gục trên vũng máu. Tại cơ quan công an, Hoàng Ngọc Chiến, 37 tuổi, khai do nghi ngờ 5 năm trước bà bán trà đá chỉ đạo cháu họ đến đập cửa kính nhà mình nên dùng dao sát hại bà.

Nghi phạm ngay sau khi gây án đã vứt con dao cạnh chậu cây cảnh sát đó rồi tẩu thoát. Gia đình sau đó cho hay, nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần và từng phải điều trị tại bệnh viện.

Đáng tiếc, vụ án ở Điện Biên người bị hại và hung thủ lại chính là những người thân trong gia đình.

 

 

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