Hưng Yên: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người trẻ tuổi tử vong đầy xót xa

Tin nóng 04/12/2022 13:37

Vụ tai nạn giao thông đã khiến 3 thanh thiếu niên tử vong đầy xót xa.

Theo thông tin tử Báo Giao Thông, các nạn nhân tử vong đều là người Sơn La, tuổi đời còn rất trẻ, mới từ 18 đến 26 tuổi.

Ban ATGT tỉnh Hưng Yên vừa có báo cáo sơ bộ về vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào đêm qua tại huyện Văn Lâm.

Theo đó, vụ tai nạn được xác định xảy ra vào hồi 22h03 ngày 03/12, tại ngã tư giao nhau giữa đường ĐH.18 và đường ĐH.13 kéo dài, thuộc địa phận thôn Cát Lư, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm.

Hưng Yên: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người trẻ tuổi tử vong đầy xót xa - Ảnh 1

Hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở ngã tư nút giao đường ĐH.18 và ĐH13 kéo dài làm 3 người chết, 1 người bị thương. Ảnh: Báo Giao Thông

Lúc này xe mô tô BKS 89H5 - 7075 trên xe có 4 người (3 nam 1 nữ, chưa rõ người điều khiển) di chuyển hướng xã Chỉ Đạo đi xã Lạc Đạo đã va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 37H-009.09 kéo rơ moóc 14R-013.22, do anh Phạm Đức Huy (1986, trú Khánh Cường, Yên Khánh, Ninh Bình) điều khiển, đi theo hướng KCN Phố Nối A về Bắc Ninh.

Hậu quả, vụ tai nạn đã làm 1 người nam giới tử vong tại chỗ. 3 người còn lại được đưa đến Bệnh viện đa khoa Phố Nối, trong đó có 2 nạn nhân được xác định đã tử vong.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã phong tỏa hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Truyền hình thông tấn, bước đầu, cơ quan chức năng xác định được danh tính 3 nạn nhân tử vong gồm Tòng Văn Tâm (SN 2004), Tòng Văn Đức (1996) cùng trú Nậm Lạnh, Sốp Cộp, Sơn La và chị Tòng Thị Duyên (2002, trú Púng Bánh, Sốp Cộp, Sơn La). Người bị thương còn lại chưa rõ danh tính.

Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp cùng Ban An toàn giao thông huyện chỉ đạo lực lượng chức năng khắc phục hậu quả vụ tai nạn, thăm hỏi động viên các trường hợp tử vong, bị thương, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

 

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