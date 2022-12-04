Lâm Đồng: Xót xa nạn nhân thứ 2 không qua khỏi trong số 6 người nghi ngộ độc rượu khi ăn cơm trong rẫy

Tin nóng 04/12/2022 20:48

Xót xa nạn nhân thứ hai vừa được thông tin đã không qua khỏi sau thời gian nỗ lực điều trị.

Theo thông tin từ Báo Lao Động trước đó, 8 người cùng dùng bữa cơm thì 6 người có sử dụng rượu chưa rõ nguồn gốc và xuất hiện triệu chứng ngộ độc. Đến nay, ngành y tế đã xác nhận có hai người tử vong.

Chiều 4.12, đại diện UBND xã Phú Hội, huyện Đức Trọng xác nhận trường hợp anh K.S.J.L (SN 1987, trú thôn R’Chai 2, xã Phú Hội) đã tử vong sau một tuần cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Đây là trường hợp thứ 2 tử vong tại huyện Đức Trọng sau khi ăn cơm và sử dụng rượu chưa rõ nguồn gốc.

Trước đó vào ngày 25.11, nhóm 8 người trú tại thôn R’Chai 2, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng đi hái cà phê tại thôn Tân Phú, xã Ninh Gia.

Lâm Đồng: Xót xa nạn nhân thứ 2 không qua khỏi trong số 6 người nghi ngộ độc rượu khi ăn cơm trong rẫy - Ảnh 1
Bệnh viện điều trị. Ảnh: Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh

Đến trưa, nhóm người này ăn cơm tại rẫy cà phê. 6 người đã uống rượu trắng, ăn cơm canh, bò hầm cà rốt. Hai người còn lại chỉ ăn cơm, canh, không uống rượu.

Đến sáng hôm sau, anh L.G.H.B (SN 1990) – người uống rượu - có triệu chứng bất thường và tử vong sau đó.

5 người còn lại cũng lần lượt có triệu chứng như mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, nôn ói… được người nhà đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Đến nay, trừ trường hợp nạn nhân thứ 2 đã tử vong ra thì những người còn lại cơ bản đã ổn định, không có dấu hiệu chuyển nặng.

Theo Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Mình, liên quan đến vụ việc, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ số rượu tại lò rượu của ông PVB (xã Tân Thành, huyện Đức Trọng) và số lượng rượu mà cơ sở này đã bán cho các cửa hàng tạp hóa.

Lực lượng chức năng cũng đã lấy bốn mẫu rượu gửi đi xét nghiệm. Ngoài ra, Công an cũng đã phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Lâm Đồng) kiểm tra cơ sở sản xuất rượu của ông B.

Kết quả cho thấy cơ sở này không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các hồ sơ khác về an toàn thực phẩm theo quy định.

 

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