Đau xót trên đường đi học về, nữ sinh va chạm thảm khốc với xe container không qua khỏi

Tin nóng 08/12/2022 14:08

Tai nạn thương tâm xảy ra tại H.Đức Hòa (Long An) khiến nữ sinh lớp 12 không qua khỏi trên đường đi học về.

Theo Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 08-12, Công an huyện Đức Hòa, Long An cho biết, vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường tỉnh 824 thuộc địa phận xã Đức Hòa Đông làm nữ sinh lớp 12 tử vong tại chỗ.

Khi đi vào đoạn đường tỉnh 824, thuộc địa phận ấp 1, xã Đức Hòa Đông, xe máy của Y. va chạm với xe đạp đi cùng chiều làm Y. ngã xuống đường. Đúng lúc này, tài xế điều khiển xe container đi cùng chiều với khoảng cách quá gần không tránh kịp nên tông vào Y. khiến nữ sinh lớp 12 tử vong tại chỗ.

Đau xót trên đường đi học về, nữ sinh va chạm thảm khốc với xe container không qua khỏi - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong tại chỗ. Ảnh: Thanh Niên

Cũng theo Báo Thanh Niên, CSGT huyện đã khám nghiệm hiện trường, tử thi phục vụ công tác điều tra. Nạn nhân là em B.T.H.Y (Bùi Thị Hải Yến, SN 2005, ngụ xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) học sinh lớp 12 trường THPT Võ Văn Tần (thị trấn Đức Hòa).

Tại hiện trường, trời mưa khiến tuyến đường ướt đẫm càng khiến vụ tai nạn thêm thương tâm. Một người dân gần đó cho biết, đối diện với hiện trường tai nạn giao thông có một cái rạp dựng ra lấn phần lề phụ đường tỉnh 824 để phục vụ đám ma. “Có khả năng tài xế xe container tránh rạp dưới lòng đường, đồng thời lấn sang làn bên kia đường nên gây ra tai nạn chết người”, người dân cho biết thêm.

 

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