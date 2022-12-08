Nóng: Tìm kiếm người cướp tiệm vàng ở Bắc Giang, xịt hơi cay rồi bỏ trốn

Tin nóng 08/12/2022 19:47

Một nam thanh niên vào cửa hàng bán vàng ở Bắc Giang, hỏi mua dây chuyền giá trị lớn rồi bất ngờ xịt hơi cay, tháo chạy.

Theo VTC News, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 7/12, một nam thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo dài tay màu trắng, quần bò đi vào cửa hàng vàng bạc Quang Hương. Người này hỏi mua một dây chuyền vàng có giá trị lớn nhất của tiệm. Chị N.H. (nhân viên bán hàng) đưa cho vị khách một dây chuyền kèm một mặt vàng, trị giá khoảng hơn 80 triệu đồng.

Nam thanh niên đeo thử dây chuyển rồi chạy ra ngoài. Khi bị chị H. và nhân viên tại cửa hàng gọi, kẻ này xịt hơi cay về phía họ rồi lên xe máy bỏ chạy. Theo trình báo của chị H., kẻ cướp bỏ đi về hướng TP Bắc Giang.

Nóng: Tìm kiếm người cướp tiệm vàng ở Bắc Giang, xịt hơi cay rồi bỏ trốn - Ảnh 1
Nghi phạm được camera an ninh tiệm vàng ghi lại. Ảnh: VOV

Sau khi nhận tin báo về vụ cướp, Công an huyện Yên Dũng đã xuống hiện trường, khám nghiệm và tổ chức truy vết nghi phạm

VOV cho hay, chiều 8/12, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang truy bắt nghi phạm gây ra vụ cướp tại tiệm vàng bạc Quang Hương ở xã Tiền Phong.

 

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Từ khóa:   cướp tiệm vàng Bắc Giang cướp dây chuyền vàng

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