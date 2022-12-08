Truy tìm nghi phạm còn lại liên quan đến vụ cầm 5 chiếc xe hơi của dân chung cư ở TP.HCM

Một đối tượng đã bị bắt, hiện công an đang yêu cầu đối tượng còn lại ra đầu thú.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ cho hay, ngày 8-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 3 vừa phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Võ Chí Thành (29 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Thành là một trong hai nghi phạm mang năm xe hơi của cư dân một chung cư trên đường Trường Sa (phường 12, quận 3) đi cầm.

Đối tượng Thành bị bắt. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thông tin ghi nhận ban đầu của lực lượng chức năng, hai người nhận cầm cố số xe trên gồm một người quen với ông Cẩm ở tỉnh Bình Dương và một người quen với Thành ở quận Gò Vấp.

Cũng theo Báo Người Lao Động, danh tính của đối tượng Thành là bảo vệ một công ty vệ sĩ chuyên nghiệp. Tháng 9-2022, công ty phân công Thành làm công việc sắp xếp xe tại chung cư Screc Tower. Người còn lại là Phạm Hồng Cẩm (cựu Đội trưởng Bảo vệ chung cư Screc Tower) đang bị công an truy tìm.

Bắt khẩn cấp đối tượng cầm năm xe hơi của dân chung cư. Ảnh: Zing News

Hiện lực lượng chức năng đang tìm ông Phạm Hồng Cẩm (từng là đội trưởng đội bảo vệ chung cư trên) là nghi phạm liên quan đến vụ việc để xử lý theo quy định.

Công an yêu cầu Phạm Hồng Cẩm ra trình diện, hợp tác điều tra để hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Zing trước đó, được cư dân giao chìa khóa để sắp xếp chỗ đậu xe, bảo vệ chung cư Screc Tower ở TP.HCM mang 4 ôtô đi cầm cố lấy 400 triệu đồng.

Theo cảnh sát, ngày 2/12, cư dân sống tại Screc Tower ở phường 12, quận 3, phát hiện 4 ôtô của họ biến mất nên trình báo công an. Qua truy xét, cảnh sát xác định 4 ôtô được ông P.H.C. (nhân viên bảo vệ tại chung cư) mang đi cầm cố tại Bình Dương.

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