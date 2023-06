Theo Báo Kinh tế đô thị, vào 8 giờ 54 ngày 8/12, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Hải An nhận tin báo cháy từ Trung tâm chỉ huy 114 tại nhà dân số 1 lô B192 Mạc Đĩnh Phúc, phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đã báo cáo lãnh đạo công an quận Hải An xuất 1 xe chữa cháy cùng 7 cán bộ cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với Đội KV1 - PC07 tiến hành chữa cháy.