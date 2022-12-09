Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đã báo cáo lãnh đạo công an quận Hải An xuất 1 xe chữa cháy cùng 7 cán bộ cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với Đội KV1 - PC07 tiến hành chữa cháy.

Theo Báo Kinh tế đô thị, vào 8 giờ 54 ngày 8/12, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Hải An nhận tin báo cháy từ Trung tâm chỉ huy 114 tại nhà dân số 1 lô B192 Mạc Đĩnh Phúc, phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Đến 9 giờ 20 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Diện tích cháy khoảng 20m2, toàn bộ gỗ cốp pha và một số vật dụng khác bị thiêu rụi. Hiện Công an phường Thành Tô đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Hai vụ cháy liên tiếp ở Hải Phòng. Ảnh: Kinh tế đô thị

Trong sáng cùng ngày, vào 11 giờ 30 tại nhà dân số 50/482 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân có diện tích khoảng 30m2 bất ngờ bốc cháy.

Nhận tin báo, PC07 và Công an quận Lê Chân đã có mặt tại hiện trường phối hợp chữa cháy. Sau 25 phút đám cháy được dập tắt. Đám cháy gây thiệt hại một số đồ dùng gia đình, mái tôn bị sập.

Thời điểm cháy lực lượng chức năng đã kịp thời cứu ông Nguyễn Thế Điềm (SN 1959) đang nằm ốm trong nhà.

Vụ cháy khiến 3 người tử vong. Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, trưa 8-12, đã xảy ra một vụ cháy ban đầu nghi do tàn thuốc bén vào bình xăng, gây cháy nổ. Vụ việc diễn ra tại nhà bà Nguyễn Thị L. ở ngõ 98 Khúc Thừa Dụ thuộc phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Bà P.T.L. cùng chồng là ông L.V.L. (hàng xóm gần đó) chạy sang can ngăn hàng xóm cãi nhau thì xảy ra vụ việc.

Lúc này, bà Nguyễn Thị L. đang đứng đổ xăng vào xe máy dựng trong nhà thì ông Đ. (chồng bà Nguyễn Thị L.) hút thuốc và vứt tàn thuốc về phía bà L. khiến lửa bén xăng xe, bùng cháy dữ dội.

Khi xảy ra đám cháy, cổng nhà đang khóa trong khiến ba người gồm bà Nguyễn Thị L. và vợ chồng bà P.T.L. không thoát ra được. Hậu quả của vụ cháy đã khiến 3 người tử vong đầy thương tâm.