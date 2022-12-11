TP. HCM: Cơ sở làm đẹp xảy ra hỏa hoạn, tiếng nổ lớn kèm còi báo cháy inh ỏi

Vụ cháy xảy ra tại một cơ sở làm đẹp ở TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng được điều động đến hiện trường chữa cháy cứu hộ khẩn cấp.

Theo Báo Người Lao Động, khoảng 9 giờ ngày 11-12 tại cơ sở làm đẹp trên đường Trần Não, phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP HCM xảy ra hỏa hoạn.

Thời điểm trên, người dân sống gần khu vực giật mình vì tiếng nổ lớn nên chạy lại thì thấy những người làm việc trong cơ sở kinh doanh làm đẹp đang vội vã thoát khỏi đám cháy.

Lửa bốc lên nhanh chóng, các nỗ lực cứu hỏa tại chỗ bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và CNCH TP Thủ Đức điều 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Hiện trường đám cháy. Ảnh: Người Lao Động

Đến hơn 10 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Các thiệt hại đang được thống kê.

Thời gian gần đây, nhiều đám cháy xảy ra. Bên cạnh đó, liên quan đến những cơ sở làm đẹp, một vụ việc xảy ra vào cuối tháng 11/2022 cô gái 25 tuổi tử vong sau khi đến trung tâm thẩm mỹ để hút mỡ. Theo Báo Thanh Niên ngày 26.11, cô gái tên N.T.P (25 tuổi, ngụ Q.10) đến Trung tâm thẩm mỹ Key Beauty Center để phẫu thuật thẩm mỹ. Trong quá trình chuẩn bị bệnh nhân phẫu thuật, bác sĩ gây mê tiêm lần lượt các loại thuốc Midazolam (an thần), Fentanyl (giảm đau) và Lidocain (gây tê và gây mê).

Ngay sau đó nữ bệnh nhân tím tái, ngưng hô hấp tuần hoàn. Bệnh nhân được xử trí ép tim ngoài lồng ngực và chuyển đến Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng mê sâu, mạch 120 lần/phút, huyết áp 150/90mmHg, thở máy qua nội khí quản, truyền thuốc vận mạch. Bệnh nhân đã tử vong.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ nghi do thuốc gây tê/mê, tổn thương não do thiếu ô xy, biến chứng hôn mê, suy hô hấp tuần hoàn.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã báo cáo vụ việc cô gái 25 tuổi tử vong sau khi đi phẫu thuật thẩm mỹ cho Sở Y tế TP.HCM. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã tiếp nhận vụ việc và đang làm rõ.

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