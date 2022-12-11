TP.HCM: Bắt giữ hai thanh niên say xỉn, đuổi đánh cảnh sát giao thông

Tin nóng 11/12/2022 11:29

Khi bị gọi lại do vi phạm không đội mũ bảo hiểm, hai thanh niên đã có thái độ hành hung, chống đối ngược lại cảnh sát giao thông.

Theo thông tin từ VietNamNet, công an quận Bình Tân, TP.HCM hiện đang tạm giữ hai người gồm Đỗ Thành Công (24 tuổi, quê Bình Dương) và Nguyễn Chí Bảo (22 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, 16h40 chiều 10/12 tổ công tác đội CSGT – TT, Công an quận Bình Tân làm nhiệm vụ tại nút giao thông ngã tư Bốn Xã, phường Bình Hưng Hoà A thì phát hiện Bảo và Công lưu thông bằng xe gắn máy trên đường nhưng không đội mũ bảo hiểm. Khi tổ CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính thì cả hai không chấp hành.

TP.HCM: Bắt giữ hai thanh niên say xỉn, đuổi đánh cảnh sát giao thông - Ảnh 1
Bảo và Công. Ảnh: Zing News

Cũng theo Zing, khi cảnh sát dừng xe để kiểm tra hành chính, 2 thanh niên không chấp hành, lao vào tấn công 2 CSGT. Người dân xung quanh can ngăn, hỗ trợ tổ công tác khống chế 2 người này.

Tại cơ quan điều tra, 2 thanh niên này khai đã uống nhiều bia, chạy xe máy không đội nón bảo hiểm. Bị cảnh sát dừng xe kiểm tra, họ không kìm chế được bản thân, hành hung người thi hành công vụ.

 

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