Hà Nội: Truy tìm tài xế gây tai nạn khiến 1 người tử vong rồi bỏ trốn

Tin nóng 13/12/2022 10:55

Tại hiện trường vụ việc, hai xe va chạm nghiêm trọng, một tài xế ‘biến mất’ khỏi hiện trường đang được công an xác minh, làm rõ.

Theo Báo Dân Trí, khoảng 19h55 cùng ngày, ông T.V.H. (58 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chạy xe máy trên đường Trần Khát Chân theo hướng đi Lò Đúc. Khi tới số nhà 380 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, xe của ông H. va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 29H2-191.49 (chưa rõ người điều khiển).

Tại hiện trường, ông H. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy biển kiểm soát 29H2-191.49 nằm chổng ngược bánh lên trời. Người lái xe máy biển số 29H2-191.49 bỏ lại phương tiện và rời khỏi hiện trường, hiện chưa tới cơ quan công an trình báo.

Hà Nội: Truy tìm tài xế gây tai nạn khiến 1 người tử vong rồi bỏ trốn - Ảnh 1
Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Ảnh: Dân Trí

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 4 đã đến bảo vệ hiện trường, phối hợp với công an và Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hai Bà Trưng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cũng theo Báo VTC, tối 12/12, đại diện Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 4, Phòng CSGT Công an Tp.Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng khác truy tìm người gây ra vụ tai nạn khiến một người thiệt mạng trên phố Trần Khát Chân.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

 

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