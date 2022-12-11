Quảng Nam: Nữ nhân viên sân golf bị khách hành hung đến bất tỉnh, phải nhập viện

Tin nóng 11/12/2022 17:16

Vụ việc hiện gây xôn xao và công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Theo VietnamFinance, vào ngày 6/12, một nhóm khách chơi golf đến sân golf BRG Đà Nẵng (tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Chị L. là người phục vụ nhóm khách này.

Trong quá trình chơi, do bất đồng với chị L. khi tính số gậy đã chơi trong một hố, ông D. đã dùng gậy đập vào người chị này. Lực đánh mạnh khiến cây gậy bị gãy, chị L. bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ, được sân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng.

Quảng Nam: Nữ nhân viên sân golf bị khách hành hung đến bất tỉnh, phải nhập viện - Ảnh 1
Cô gái bị đánh với mặt sưng phù. Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, sau khi xảy ra vụ việc, một câu lạc bộ golf tại Đà Nẵng đã ra thông báo tẩy chay golfer D., đồng thời đề nghị các hội golf và sân golf cả nước và miền Trung đồng loạt tẩy chay khách chơi golf này.

Chị L., nhân viên phục vụ sân golf BRG Đà Nẵng, cho biết vẫn chưa thể trở lại làm việc sau khi bị khách chơi golf dùng gậy hành hung gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Theo tìm hiểu, ông D. hiện là chủ tịch một tập đoàn lớn hoạt động trong ngành xây dựng và bất động sản của tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam: Nữ nhân viên sân golf bị khách hành hung đến bất tỉnh, phải nhập viện - Ảnh 2
Chị L. nhập viện sau chấn thương. Ảnh: VietnamFinance

"Lúc đầu ông D. muốn tới nhà em nhưng công ty không cho địa chỉ vì khi đánh em xong ông D. có hù dọa, công ty sợ ảnh hưởng nên không cho địa chỉ của em. Từ hôm xảy ra vụ việc tới giờ công ty nói sẽ đứng ra giải quyết nên không thể tiết lộ thông tin", chị L. nói.

Đại diện sân golf cho biết sau khi xảy ra vụ việc, nhiều nhân viên phục vụ rất bức xúc và phản ứng. Hiện tại hai bên đang trao đổi để xử lý vụ việc.

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