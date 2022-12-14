Công an vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại Hải Dương khiến nhiều người thương vong.
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Theo Báo Thanh Niên, thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 15 phút sáng nay (14.12), tại Km53 + 870, QL5, đoạn qua P.Nhị Châu (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương), hướng Hà Nội - Hải Phòng đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe đầu kéo và 1 xe ô tô tải khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.
Thời điểm trên, xe đầu kéo BS 15C - 255.80 kéo theo rơ moóc BS 29R 004.49 (chưa rõ người điều khiển) di chuyển theo hướng Hà Nội - Hải Phòng đến địa điểm trên đã va chạm liên hoàn với 3 xe ô tô khác gồm: xe tải BS 34C - 330.68 do anh Lê Đình Thuấn (29 tuổi, trú tại H. Ninh Giang, Hải Dương) điều khiển; xe đầu kéo BS 15H - 003.54 do anh Phạm Công Mạnh (38 tuổi, trú tại H.Thái Thụy, Thái Bình) điều khiển và xe đầu kéo BS 34H - 006.63 do anh Nguyễn Văn Luận (34 tuổi, trú tại xã An Thượng, TP.Hải Dương) điều khiển.
Trên xe ô tô tải do anh Thuấn điều khiển có bà Bùi Thị L. (trú tại H.Thanh Hà, Hải Dương) ngồi ghế phụ cabin. Vụ tai nạn xảy ra khiến bà Bùi Thị L. tử vong tại chỗ, hai lái xe Lê Đình Thuấn và Phạm Công Mạnh bị thương. Các phương tiện đều bị hư hỏng nặng.
Cũng theo Báo Giao Thông, vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 xe khiến giao thông ùn tắc. Nhiều xe ô tô bị hư hỏng sau vụ va chạm liên hoàn. Các xe ô tô chắn hết đường QL5 gây ùn tắc cục bộ. Lực lượng CSGT cùng các đơn vị khác đưa các xe hư hỏng ra khỏi hiện trường.
Một số hình ảnh tại hiện trường:
Đại diện Trạm Kiểm soát giao thông Ngã Ba Hàng, Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương cho biết: “Đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng khác để điều tiết giao thông và đưa các xe bị hư hỏng ra khỏi hiện trường. Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng, có 1 người tử vong nên vụ việc đang được các đơn vị tích cực phối hợp điều tra”.