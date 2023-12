Theo Báo Thanh Niên, thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 15 phút sáng nay (14.12), tại Km53 + 870, QL5, đoạn qua P.Nhị Châu (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương), hướng Hà Nội - Hải Phòng đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe đầu kéo và 1 xe ô tô tải khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Thời điểm trên, xe đầu kéo BS 15C - 255.80 kéo theo rơ moóc BS 29R 004.49 (chưa rõ người điều khiển) di chuyển theo hướng Hà Nội - Hải Phòng đến địa điểm trên đã va chạm liên hoàn với 3 xe ô tô khác gồm: xe tải BS 34C - 330.68 do anh Lê Đình Thuấn (29 tuổi, trú tại H. Ninh Giang, Hải Dương) điều khiển; xe đầu kéo BS 15H - 003.54 do anh Phạm Công Mạnh (38 tuổi, trú tại H.Thái Thụy, Thái Bình) điều khiển và xe đầu kéo BS 34H - 006.63 do anh Nguyễn Văn Luận (34 tuổi, trú tại xã An Thượng, TP.Hải Dương) điều khiển.