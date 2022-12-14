Chị D. cho biết, chị cùng chồng là anh V.T.B. (46 tuổi, quê Hải Phòng) có ký hợp đồng thuê mặt bằng trên đường D4 (phường Tân Hưng, quận 7) với vợ chồng bà V.Q.H. để mở quán nhậu.

Theo Báo Dân Trí, ngày 13/12, Công an quận 7 cho biết đang điều tra vụ nhóm người đập phá, nghi đánh chủ quán nhậu dẫn đến bị sẩy thai. Nạn nhân là chị P.T.D., 30 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ quận 4.

Sau đó, vợ chồng chị D. đầu tư khoảng 1 tỷ đồng mở quán nhậu. Hoạt động được khoảng 5 tháng thì có người đến hỏi sang nhượng nhiều lần nhưng vợ chồng chị D. không đồng ý vì chưa thu hồi vốn.

Mặt bằng có diện tích 40m2, nằm kế bên bãi giữ xe của vợ chồng bà H. và hợp đồng từ ngày 1/11/2021 đến ngày 1/11/2023 với giá 10 triệu đồng/tháng.

Camera ghi lại vụ ẩu đả xảy ra. Ảnh: Dân Trí

Tối ngày 3/4, có người đàn ông cho rằng nhân viên quán chị D. cản đường ô tô vào bãi xe nên đánh đập nhưng mọi người can ngăn. Rạng sáng 5/4, xuất hiện nhóm người mang theo hung khí đến đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản của quán.

Theo chị D., sau khi sự việc xảy ra, chị phát hiện bị mất đầu thu camera và 61 triệu đồng ở quầy thu ngân.

Đến tối 24/8, tiếp tục xuất hiện nhóm người đến quán ăn nhậu rồi chửi bới, dùng chai bia ném vào người và túm tóc quật ngã chị D. xuống nền nhà… Theo nạn nhân, nguyên nhân dẫn đến các vụ việc này là có liên quan đến việc gia đình chị D. thuê mặt bằng mở quán nhậu tại đây.

Công an điều tra vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Chia sẻ trên Báo Thanh Niên, chị D. bức xúc kể lại: “Tôi mang thai 6 tuần nhưng họ vẫn không tha. Họ lao vào đánh, nhân viên quán hô lớn "chị tôi đang mang thai". Họ không dừng lại mà còn quát “đánh cho nó sẩy thai luôn.”

Hai người phụ nữ trong nhóm này liên tiếp lao vào tấn công, nắm tóc, đánh chị D. ngã ra nền gạch mặc cho mọi người xung quanh ra sức can ngăn. Chưa hết, nhóm này còn ném đồ đạc trong quán.

Khi nhóm này rời đi, chị D. phát hiện bị chảy máu vùng dưới, được người nhà đưa vào bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị D. bị sẩy thai.

Theo chị D., trước đó ngoài việc đập phá, hai vợ chồng chị thường xuyên bị người lạ gọi điện, nhắn tin đe dọa.

Kể từ ngày bị đập phá quán, bị đánh sẩy thai đến nay, vợ chồng chị D. vẫn chưa nhận được kết quả điều tra từ cơ quan công an nhưng liên tiếp nhận tin nhắn uy hiếp, đe dọa từ người lạ khiến gia đình chị bất an.