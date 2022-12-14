TP.HCM: Tình nghi nữ chủ quán mang thai 6 tháng bị nhóm côn đồ quậy phá, hành hung đến sẩy thai

Tin nóng 14/12/2022 09:25

Cơ quan công an đã nhận đơn tố cáo của nữ chủ quán 30 tuổi để điều tra về hành vi côn đồ của một nhóm người đập phá quán dẫn đến chị sẩy thai.

Theo Báo Dân Trí, ngày 13/12, Công an quận 7 cho biết đang điều tra vụ nhóm người đập phá, nghi đánh chủ quán nhậu dẫn đến bị sẩy thai. Nạn nhân là chị P.T.D., 30 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ quận 4.

Chị D. cho biết, chị cùng chồng là anh V.T.B. (46 tuổi, quê Hải Phòng) có ký hợp đồng thuê mặt bằng trên đường D4 (phường Tân Hưng, quận 7) với vợ chồng bà V.Q.H. để mở quán nhậu.

Mặt bằng có diện tích 40m2, nằm kế bên bãi giữ xe của vợ chồng bà H. và hợp đồng từ ngày 1/11/2021 đến ngày 1/11/2023 với giá 10 triệu đồng/tháng.

Sau đó, vợ chồng chị D. đầu tư khoảng 1 tỷ đồng mở quán nhậu. Hoạt động được khoảng 5 tháng thì có người đến hỏi sang nhượng nhiều lần nhưng vợ chồng chị D. không đồng ý vì chưa thu hồi vốn.

TP.HCM: Tình nghi nữ chủ quán mang thai 6 tháng bị nhóm côn đồ quậy phá, hành hung đến sẩy thai - Ảnh 1
 

 

TP.HCM: Tình nghi nữ chủ quán mang thai 6 tháng bị nhóm côn đồ quậy phá, hành hung đến sẩy thai - Ảnh 2
Camera ghi lại vụ ẩu đả xảy ra. Ảnh: Dân Trí

 

Tối ngày 3/4, có người đàn ông cho rằng nhân viên quán chị D. cản đường ô tô vào bãi xe nên đánh đập nhưng mọi người can ngăn. Rạng sáng 5/4, xuất hiện nhóm người mang theo hung khí đến đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản của quán.

Theo chị D., sau khi sự việc xảy ra, chị phát hiện bị mất đầu thu camera và 61 triệu đồng ở quầy thu ngân.

Đến tối 24/8, tiếp tục xuất hiện nhóm người đến quán ăn nhậu rồi chửi bới, dùng chai bia ném vào người và túm tóc quật ngã chị D. xuống nền nhà… Theo nạn nhân, nguyên nhân dẫn đến các vụ việc này là có liên quan đến việc gia đình chị D. thuê mặt bằng mở quán nhậu tại đây.

TP.HCM: Tình nghi nữ chủ quán mang thai 6 tháng bị nhóm côn đồ quậy phá, hành hung đến sẩy thai - Ảnh 3
 

 

TP.HCM: Tình nghi nữ chủ quán mang thai 6 tháng bị nhóm côn đồ quậy phá, hành hung đến sẩy thai - Ảnh 4
Công an điều tra vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Chia sẻ trên Báo Thanh Niên, chị D. bức xúc kể lại: “Tôi mang thai 6 tuần nhưng họ vẫn không tha. Họ lao vào đánh, nhân viên quán hô lớn "chị tôi đang mang thai". Họ không dừng lại mà còn quát “đánh cho nó sẩy thai luôn.”

Hai người phụ nữ trong nhóm này liên tiếp lao vào tấn công, nắm tóc, đánh chị D. ngã ra nền gạch mặc cho mọi người xung quanh ra sức can ngăn. Chưa hết, nhóm này còn ném đồ đạc trong quán.

Khi nhóm này rời đi, chị D. phát hiện bị chảy máu vùng dưới, được người nhà đưa vào bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị D. bị sẩy thai.

Theo chị D., trước đó ngoài việc đập phá, hai vợ chồng chị thường xuyên bị người lạ gọi điện, nhắn tin đe dọa.

Kể từ ngày bị đập phá quán, bị đánh sẩy thai đến nay, vợ chồng chị D. vẫn chưa nhận được kết quả điều tra từ cơ quan công an nhưng liên tiếp nhận tin nhắn uy hiếp, đe dọa từ người lạ khiến gia đình chị bất an.

Liên quan vụ việc, thông tin từ Công an quận 7 xác nhận đang điều tra, xử lý.

Hà Nội: Truy tìm tài xế gây tai nạn khiến 1 người tử vong rồi bỏ trốn

Hà Nội: Truy tìm tài xế gây tai nạn khiến 1 người tử vong rồi bỏ trốn

Tại hiện trường vụ việc, hai xe va chạm nghiêm trọng, một tài xế ‘biến mất’ khỏi hiện trường đang được công an xác minh, làm rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   tin nóng tin mới tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 42 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 42 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào