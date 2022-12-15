Nạn nhân được người dân phát hiện khi đang trên đường đi hái nấm trong rừng, nghi đã tử vong từ 2 tháng trước.

Theo Báo Người Lao Động, trưa 15-12, một số người dân đi hái nấm tại khu vực khối phố Đoan Trai (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) phát hiện bộ xương người nên đã trình báo cho chính quyền địa phương.

Nơi phát hiện vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Theo quan sát, trên người nạn nhân có một áo thun, cạnh đó là chiếc mũ bảo hiểm, nhiều khả năng nạn nhân là nam giới. Rất có thể nạn nhân đã chết cách đây khoảng 1-2 tháng. Khu vực phát hiện bộ xương người gần khu dân cư nhưng xung quanh có nhiều mồ mả nên ít người qua lại.

Cùng theo Báo Thanh Niên, tiếp nhận thông tin, Công an TP.Tam Kỳ phối hợp chính quyền P.Tân Thạnh có mặt lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường.

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ. Ảnh: Người Lao Động.

Theo một lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ, qua nắm bắt thông tin ban đầu, bộ xương là một người dân ở khối phố Đoan Trai đã mất tích khoảng 2 tháng nay. Tuy nhiên, để xác định chính xác, cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra thì mới có kết quả cuối cùng.

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