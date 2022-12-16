Xảy ra mâu thuẫn với người tình, nam thanh niên đã ra tay sát hại, lấy tài sản rồi bỏ trốn.

Theo Báo Người Lao Động, ngày 16-12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Đinh Văn Còn (30 tuổi; ngụ xã Dương Tơ, TP Phú Quốc) 23 năm tù về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân trong vụ án là Đặng Thị Trúc Ph. (22 tuổi) - người tình của Còn.

Theo cáo trạng, Còn và Ph. có quan hệ tình cảm với nhau. Tối 16-10-2021, sau khi nhậu xong, Còn chạy xe máy đến đến nhà trọ ở phường Dương Đông, TP Phú Quốc chở Ph. xuống bãi biển tâm sự.

Tại đây, sau khi quan hệ tình dục xong thì giữa Còn và Ph. xảy ra mâu thuẫn. Bị Ph. xúc phạm, Còn tức giận nên bóp cổ, đè đầu cô úp mặt xuống nước biển và cát làm nạn nhân tử vong.

Bị cáo Đinh Văn Còn tại phiên tòa. Ảnh: Dân Việt

Còn mang thi thể Ph. vào vườn dừa gần đó bỏ xuống mương nước, rồi quay lại hiện trường lấy túi xách, điện thoại của nạn nhân đem về nhà giấu.

Tối hôm sau, do sợ thi thể Ph. bị phát hiện nên Còn lấy một bao nilon đựng cát để đè lên phần lưng nạn nhân. Khoảng một tuần sau, người dân phát hiện thi thể Ph. nổi lên trong mương nước nên trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, biết công an đã phát hiện mình là hung thủ nên Còn đã ra đầu thú và khai toàn bộ hành vi phạm tội.

Cũng theo Báo Dân Việt, ngay sau đó, Còn đã ra đầu thú và khai toàn bộ hành vi phạm tội.

HĐXX đã tuyên phạt Còn 20 năm tù về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Cướp tài sản"; đồng thời ghi nhận số tiền mà bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại 300 triệu đồng.

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